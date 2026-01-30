Ministrul Economiei, după vizita la mai multe fabrici din Brașov: „Exemple de colaborare funcțională între companii de stat și companii private”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a mers vineri, 30 ianuarie, într-o vizită la IAR Braşov, Airbus Helicopters România şi Airbus Aerostructure.

„Astăzi, am fost în vizită oficială la IAR Brașov, Airbus Helicopters România și Airbus Aerostructure – exemple clare de colaborare funcțională între companii de stat și companii private.

Este unul dintre locurile din România unde parteneriatul și încrederea produc rezultate reale”, a transmis ministrul.

Ministrul arată că ceea ce a văzut astăzi confirmă un lucru simplu, dar esenţial şi anume că industria nu se dezvoltă din inerţie.

„Mai mult, m-am bucurat să vorbesc cu sutele de angajați ai IAR care duc mai departe această companie și să le mulțumesc pentru munca lor - o muncă fără de care niciun plan, nicio strategie și nicio viziune nu ar avea sens.

Ce am văzut astăzi confirmă un lucru simplu, dar esențial: industria nu se dezvoltă din inerție. Ea funcționează atunci când există încredere între parteneri, experiență dovedită, continuitate și reguli clare asumate de toți cei implicați. Acest tip de colaborare este baza pe care se pot construi lanțuri industriale solide și competitive pe termen lung”, adaugă acesta.

→ Imaginea 1/5: FOTO:Facebook/Irineu Darău

Nu în ultmimul rând, Darău afirmă că Brașovul are un potențial industrial puternic.

„Pentru a scala producția și modelele funcționale pe termen lung, este nevoie de comenzi, de fonduri și de un plan bun.

Responsabilitatea noastră este să susținem dezvoltarea atât prin decizii corecte și eficiente, cât și prin parteneriate funcționale, alături de atragerea tuturor fondurilor europene pe care le vom avea la dispoziție”, conchide acesta.