Video Ministrul Economiei: Sprijinul constant al serviciilor de informații este vital deoarece România este în război hibrid

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a vorbit miercuri la Interviurile Adevărul despre modalitatea prin care România poate evita riscul ca rușii să preia prin interpuși contracte de producție militară finanțate prin SAFE.

„Companiile cu istoric lung lucrează cu furnizori siguri. E un act de credibilitate pe care-l vom lua în calcul când vom stabili cu cine vom lucra.

În al doilea rând, pe chestiuni atât de sensibile avem nevoie de un sprijin permanent al tuturor serviciilor de informații.

Al treilea element de siguranță este că aceste companii care lucrează cu NATO au nevoie de anumite certificări. Transparența lanțului trebuie să fie completă, pentru că și în UE și în România și în NATO există niște procese foarte bine stabilite.

Există niște procese foarte bine definite.

Suntem în război hibrid. Foarte puțin politicieni vorbesc în România despre războiul hibrid. Noi suntem deja în război hibrid, asta înseamnă că, nu la cald, nu cu arme în mână, cineva ne vrea răul zilnic. Vrea haosul economic, democratic politic, militar, cineva ne vrea izolați și slabi.

Eu vă întreb: Serviciile românești de informații sunt mai puternice singure în România sau în context european? Cine ne vrea săraci, slabi, doar dușmanii ne vor așa. Acesta este apelul meu: Trebuie să rămânem uniți!

Populația trebuie să știe că suntem în război hibrid. Asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare oră, cineva încearcă să ne dezinformeze, să ne penetreze sistemele de securitate și noi trebuie să fim de zece ori mai atenți. Nu se compară aceste vremuri cu multe altele de zeci de ani de pace veritabilă în Europa.

Nu mai suntem într-o pace veritabilă în Europa și nu doar în Ucraina.

Și-atunci e mai greu să produci militar în siguranță în stare de război hibrid. De aceea ne luăm măsuri de siguranță. (...) Nu ne permitem extremiștii la putere pentru că ar însemna că punem România pe tavă rușilor. Dacă nu avem majoritate în Guvern devenim vulnerabili”, a declarat ministrul Economiei Irineu Darău la interviurile „Adevărul”.

Ministrul Economiei, Irinel Darău, a vorbit, miercuri, la Interviurile Adevărul, despre proiectele pe care România le-a depus pentru a obține finanțarea prin mecanismul european SAFE, dar și despre achizițiile de armament și echipamente militare pe care le vom face.