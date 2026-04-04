Motorină premium mai ieftină decât cea standard la un mare lanț de benzinării: cum se explică anomalia

Un mare lanț de benzinării din România vinde sâmbătă motorina premium mai ieftin decât cea standard, deși cea premium ar trebui să fie mai scumpă pentru că are mai mulți aditivi comparativ cu varianta standard, protejând astfel mai eficient injectoarele și sistemul de combustie.

Potrivit informațiilor oficiale consultate de „Adevărul”, Rompetrol vindea sâmbătă dimineața motorina premium la prețul de 9,84 lei/litru, cu 67 de bani mai puțin decât prețul motorinei standard, comercializată cu 10,51 lei/litru.

La toate celelalte benzinării (Lukoil, Petrom, OMV și Mol) motorina standard este mai ieftină decât cea premium, așa cum a fost mereu.

Surse avizate au explicat pentru „Adevărul” că motivele țin de decizia companiei de a vinde din stocuri, având în vedere repornirea rafinăriei Petromidia și necesitatea de a crea spațiu pentru noua producție.

În general, carburanții premium comercializaţi de companiile petroliere au o cotă redusă în vânzările zilnice/lunare, iar pe fondul evoluțiilor, unii dintre clienții de carburanți premium s-au reorientat către cei standard.

În plus, săptămână trecută s-au încheiat lucrările de revizie a rafinăriei Petromidia, s-au repornit instalațiile de procesare a țițeiului și a obținerii de produse petroliere (benzine, motorine, combustili pentru avioane, etc).

„În prezent, rafinăria a atins capacitate optimă și maximă de producție. Astfel, decizia de astăzi a ținut cont de o serie de variabile, interne și externe”, au declarat sursele citate.

Guvernul a tăiat 36 de bani din prețul motorinei standard

Guvernul a adoptat vineri, 3 aprilie, ordonanța de urgență care prevede reducerea accizei la motorina standard și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru companiile din industria petrolieră.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a anunțat că acciza la motorina vândută pe piața internă va fi diminuată cu 30 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o scădere totală de 36 de bani pe litru, incluzând TVA. Măsura se aplică pe întreaga perioadă în care este declarată criză pe piața petrolului și a carburanților.

„Ce stabileşte această ordonanţă de urgenţă? Acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piaţa petrolului şi a carburanţilor, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA", a spus Dogioiu la Palatul Victoria.

Pe lângă reducerea accizei, ordonanța introduce și o contribuție de solidaritate pentru companiile care obțin venituri din extracția și comercializarea petrolului românesc. Contribuția este calculată în funcție de prețul petrolului Brent și vizează profiturile considerate excepționale în actualul context economic.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a precizat că măsura intră în vigoare imediat și va rămâne valabilă pe întreaga durată a perioadei de criză declarate pe piața petrolului și carburanților.

„Reducerea se aplică odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență, pe perioada declarată de criză”, a explicat aceasta.

„Pragurile stabilite au tocmai rolul de a evita ca această impozitare excepțională să afecteze nivelul investițiilor”, a subliniat Ioana Dogioiu, precizând că sunt vizate exclusiv câștigurile care depășesc nivelurile obișnuite ale pieței.