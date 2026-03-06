Scumpirea motorinei a crescut deja prețurile unor produse și servicii din România. Ce alte majorări ne așteaptă

Creșterea prețurilor la motorină a adus în mai puțin de trei luni scumpiri de până la 7% a produselor și serviciilor din România, potrivit calculelor unui expert în energie, care confirmă astfel predicțiile transportatorilor din ultima perioadă.

În economie există scumpiri care se văd imediat și scumpiri care se infiltrează discret în toate prețurile, fiind costuri indirecte. Motorina face parte din a doua categorie, fiind un element esențial pentru formarea prețurilor tuturor produselor și serviciilor care presupun și transport.

Creșterea prețului motorinei din primele 64 de zile ale anului produce efecte în lanț care, deși par mici individual, se propagă în aproape toate sectoarele economiei.

Analiza fluxurilor petroliere, a costurilor și prețului la pompă în România, realizată de Asociația Energia Inteligentă, evidențiază efectul creșterii prețului motorinei în primele 64 de zile ale anului față de luna decembrie 2025.

În această perioadă, motorina s-a scumpit cu 14% din cauza creșterii prețului barilului Brent.

„În zona alimentelor, impactul este imediat. Transportul cerealelor, distribuția produselor și logistica depozitelor sunt puternic dependente de motorină. Astfel, pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar din acest factor. Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%”, punctează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Potrivit acestuia, locuințele nu scapă nici ele de efectul combustibilului. „Materialele de construcții sunt transportate aproape exclusiv cu camioane, iar utilajele de șantier funcționează în mare parte pe motorină. În aceste condiții, costul unui apartament nou crește cu aproximativ 1%, iar al unei case cu aproximativ 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei. Chiar și chiria reflectă indirect aceste costuri, cu o creștere estimată de aproximativ 1%, prin costuri de întreținere, logistică și servicii auxiliare”, susține expertul în energie, enumerând principalele domenii care au înregistrat scumpiri în perioada amintită și cauzele care le-au produs:

Sectorul materialelor de construcții resimte același efect. Betonul și oțelul se scumpesc cu aproximativ 2%, în timp ce cărămida sau BCA-ul cresc cu aproximativ 1%. Transportul materiilor prime, operarea utilajelor și logistica industrială sunt toate dependente de combustibil.

Impact vizibil în infrastructură. Construirea unui kilometru de autostradă implică sute de camioane, excavatoare, buldozere și utilaje grele. În aceste condiții, costul unui kilometru de autostradă crește cu aproximativ 3% doar din cauza motorinei.

Industria textilă nu este nici ea imună. Transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte.

Serviciile de bază. Transportul public, unde autobuzele funcționează predominant pe motorină și înregistrează o creștere de aproximativ 7%. Alte servicii esențiale — precum apa și canalizarea — cresc cu aproximativ 2%, deoarece pomparea și operațiunile logistice depind indirect de costurile energetice și de transport.

Instituțiile publice sunt afectate mai moderat. Costurile operaționale ale spitalelor și școlilor cresc cu aproximativ 1%, iar funcționarea supermarketurilor — unde logistica și lanțul de aprovizionare joacă un rol major — adaugă aproximativ 1% la prețuri.

România, al 8-lea cel mai mare preț la motorină din UE

Faptul că România a ajuns pe locul 8 în Uniunea Europeană la prețul motorinei ar trebui să fie un semnal de alarmă, nu doar o statistică de moment. Motorina nu este un produs oarecare – este combustibilul care pune în mișcare agricultura, transportul, construcțiile și, implicit, economia reală.

„Sunt diferențe enorme față de vecini. În România prețul motorinei este de 1,69 €/l motorină în Bulgaria este 1,33 €/l, adică diferența este de 27%. România este al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa și are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria.

Privite individual, aceste procente par mici. Însă economia funcționează prin acumulare. Când aproape fiecare sector adaugă câteva procente din același motiv, rezultatul final este o presiune constantă asupra costului vieții.

Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump”, a declarat Dumitru Chisăliță

Transportatorii au avertizat încă din februarie că vin scumpiri

Transportatorii au avertizat încă de la începutul lunii trecute că sunt nevoiți să majoreze costurile de transport, estimând că vor fi majorări chiar și de 10%, costuri care se răsfrâng asupra prețurilor tuturor mărfurilor aflate pe rafturile magazinelor.

De la 1 ianuarie 2026, transportatorii din România resimt efectele majorării accizelor la combustibil, care pun presiune asupra bugetelor de operare, în condițiile în care carburantul reprezintă o pondere importantă din costul total al unei curse.

Transportatorii estimează o majorare cel puțin 10% a tarifelor de transport ca urmare a cumulului de factori care scumpesc operarea flotelor în România și în restul Europei.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%).

Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru „Adevărul”, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Taxarea pe kilometru va scumpi și mai mult tarifele de transport

Mihai Teodorescu, director al Eltra Logis, unul dintre principalii jucători de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, a afirmat că România se pregătește să introducă un nou sistem de taxare rutieră de tip „pay-as-you-go”, care va înlocui rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

Potrivit acestuia, taxarea pe kilometru, diferențiată în funcție de masa vehiculului și clasa de emisii, va duce la costuri mai mari pentru transporturile interne și de tranzit.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, a declarat Mihai Teodorescu.

Mai multe state europene au anunțat majorări ale taxelor de autostradă

O analiză a transportului internațional realizată de Eltra Logis în baza datelor interne arată că un impact semnificativ îl au și noile restricții de circulație impuse în Ungaria. Autoritățile maghiare au limitat accesul camioanelor de mare tonaj pe anumite drumuri naționale, obligând transportatorii să circule exclusiv pe autostrăzi. Pentru operatorii români, aceste măsuri înseamnă ocoluri de peste 200 de kilometri, complet taxate, care generează costuri suplimentare de circa 200 euro per cursă, alături de timpi de până la trei ori mai mari de livrare și dificultăți în planificarea rutelor.

Transportatorii au atras atenția că aceste restricții afectează direct competitivitatea și pot contraveni principiului liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

În același timp, la nivel european, anul 2026 aduce o serie de ajustări care contribuie la scumpirea transportului rutier. Mai multe state, printre care Franța, Polonia, Cehia, Belgia și Olanda, au anunțat majorări ale taxelor de autostradă, extinderea rețelelor de drumuri taxabile sau introducerea taxării pe kilometru, corelată cu emisiile de CO₂.

În paralel, politicile europene de mediu încurajează tranziția către flote cu emisii reduse sau zero, prin scutiri sau reduceri de taxe pentru vehiculele nepoluante. Deși necesare pe termen lung, aceste măsuri presupun investiții considerabile pentru transportatori, care se reflectă, inevitabil, în structura de costuri.