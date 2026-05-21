Video „Donald Trump” din Bangladesh. Un bivol a devenit vedetă pe internet pentru asemănarea sa cu președintele SUA

Un bivol albinos din Bangladesh, botezat „Donald Trump” datorită coamei sale blonde, a devenit o adevărată senzație pe rețelele sociale, atrăgând zilnic vizitatori la o fermă de la periferia capitalei Dacca, înainte de sacrificiul programat la finalul lunii, relatează AFP.

Animalul, un taur de aproximativ 700 de kilograme, a fost numit astfel de fratele proprietarului, din cauza culorii neobișnuite a părului, care amintește de fostul președinte american.

„Singurul lux de care se bucură este să se scalde de patru ori pe zi”, spune proprietarul său, Zia Uddin Mridha, în vârstă de 38 de ani, care îl îngrijește pe animal la ferma sa din Narayanganj.

De aproape o lună, ferma a devenit un punct de atracție pentru influenceri, copii și curioși care vin să fotografieze animalul considerat o curiozitate națională. Îngrijitorii spun că bivolul este spălat și pieptănat zilnic, pentru a-i menține „coafura” distinctivă.

„Este un bivol foarte blând. Mănâncă la fel ca ceilalți, nu se bate pentru mâncare și împarte același grajd”, a adăugat proprietarul.

Bivolul face parte dintr-o specie rară de animale albinoase sau cu lipsă de pigment, ceea ce îi conferă aspectul neobișnuit care l-a făcut celebru online.

Vedetă înainte de sacrificiul religios

Bangladesh, țară majoritar musulmană cu aproximativ 170 de milioane de locuitori, se pregătește pentru Eid al-Adha, sărbătoarea sacrificiului, programată pe 28 mai. În această perioadă, milioane de animale sunt sacrificate conform tradiției religioase.

„O să-mi fie dor de Donald Trump”, spune proprietarul, care recunoaște că animalul i-a adus faimă și vizibilitate.

„Am avut grijă de el timp de un an, iar el ne-a adus atâta notorietate. O să-mi lipsească, dar acesta este spiritul sărbătorii Eid al-Adha: a face un sacrificiu”, a adăugat acesta.

Fenomenul nu este singular în Bangladesh, unde alte animale au devenit virale în trecut, fiind botezate după vedete internaționale precum Neymar sau chiar „Parlamentarul”, transformând tradiția într-un spectacol tot mai urmărit pe rețelele sociale.