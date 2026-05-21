Brad Pitt, mai fericit ca niciodată. Actorul vorbește despre o posibilă căsătorie cu actuala parteneră, mai tânără cu aproape 30 de ani

Actorul american Brad Pitt a apărut împreună cu iubita sa, Ines de Ramon, la premiera mondială a Mercedes-AMG desfășurată la Los Angeles. Cei doi au atras atenția fotografilor pe covorul roșu, unde au fost surprinși ținându-se de mână, îmbrățișându-se și pozând împreună.

Brad Pitt a purtat un costum maro, o cămașă deschisă la culoare și ochelari transparenți, în timp ce Ines de Ramon a optat pentru o rochie roșie fără bretele și sandale asortate. Ea și-a lăsat părul pe spate și a ales un machiaj de seară discret. Între cei doi este o diferență de aproape 30 de ani, faimosul Brad Pitt având acum 62 de ani.

Actorul este concentrat pe viitor și se declară fericit în actuala relație, începută în 2022, potrivit Entertainment Now. Surse apropiate cuplului susțin că Brad Pitt apreciază stabilitatea pe care o are alături de Ines de Ramon și încearcă să se detașeze de trecutul său personal. La acel moment, în 2022, o sursă din anturajul actorului a precizat că relația nu era una serioasă, însă în lunile următoare cuplul a trecut prin mai multe etape importante, inclusiv sărbătorirea împreună a Revelionului, Zilei Îndrăgostiților și a zilelor de naștere.

De asemenea, apropiații cuplului afirmă că cei doi ar lua în calcul căsătoria, însă nu se grăbesc să facă acest pas. Brad Pitt a fost căsătorit anterior cu Angelina Jolie între 2014 și 2019.

În februarie 2024, mai multe surse au declarat pentru revista PEOPLE că actorul și iubita sa locuiau împreună în reședința actorului, deși una dintre surse a menționat că Ines își păstrase încă propriul apartament.

„Sunt într-o perioadă foarte bună și ea este mai fericită ca niciodată”, a declarat sursa respectivă pentru PEOPLE.

Mai târziu în același an, cuplul și-a făcut debutul pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, în septembrie. O sursă a precizat atunci că Brad Pitt devenise „serios în privința lui Ines” și că „toată lumea o place”.

Cel mai recent, în martie, cei doi au fost surprinși pe insula grecească Hydra, unde Brad Pitt filmează viitorul său proiect „The Riders”, un thriller psihologic bazat pe romanul din 1994 al lui Tim Winton. Actorul este, de asemenea, producător al filmului, regizat de Edward Berger („Conclave”).