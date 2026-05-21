Nuclearelectrica are nevoie de sute de specialiști: Sunt rari și foarte căutați

Resursa umană înalt calificată este una dintre principalele provocări ale industriei nucleare, iar Nuclearelectrica atrage atenția că dezvoltarea simultană a mai multor proiecte de investiții amplifică această nevoie într-un context global în care specialiștii sunt rari și foarte căutați.

Compania subliniază, într-o postare publică, că „resursa umană atrasă, formată și înalt specializată este o condiție esențială a unui operator nuclear”, explicând că experții din domeniu reprezintă o resursă limitată la nivel global, pe o piață a muncii extrem de competitivă. „Specialiștii în domeniul nuclear sunt o resursă rară la nivel global, cu o piață a muncii extrem de competitivă”, susțin reprezentanții companiei.

Expertiza nucleară se formează în ani

Potrivit Nuclearelectrica, unul dintre elementele-cheie ale funcționării unui operator nuclear este capacitatea de a construi competențe în timp. Compania arată că „expertiza se formează în ani de zile de la momentul recrutării” și depinde de trei factori esențiali:

capacitatea de transfer de cunoștințe și aptitudini din partea operatorului

pregătirea continuă a personalului

asimilarea culturii de securitate nucleară

Aceste elemente sunt considerate fundamentale pentru operarea în siguranță a instalațiilor nucleare.

Provocarea proiectelor multiple și a deficitului de specialiști

Nuclearelectrica atrage atenția că dezvoltarea simultană a trei proiecte de investiții în extinderea capacităților nucleare necesită, în primul rând, expertiză umană.

În acest context, compania amintește că România s-a confruntat de-a lungul anilor cu plecarea unor specialiști către centrale nucleare din străinătate, „exclusiv din motive financiare”.

În fața acestor provocări, Nuclearelectrica precizează că a adoptat măsuri pentru a-și păstra specialiștii, în condiții de responsabilitate față de securitatea nucleară și proiectele în derulare.

La aceste măsuri se adaugă și „normele de salarizare emise de CNCAN pentru a preveni exodul de competențe”, element considerat important în menținerea resursei umane în domeniu.

Transfer generațional și nevoia de recrutare

Compania subliniază că România dispune de specialiști foarte bine pregătiți în domeniul nuclear, însă păstrarea și transferul de know-how sunt esențiale într-o perioadă de schimbare generațională.

În acest context, Nuclearelectrica arată că este necesară capacitatea de recrutare și formare continuă, având în vedere perspectivele de operare pe termen lung:

„Perioada de operare de 60 de ani (2 cicluri de operare), după anul 2030, necesită sute de specialiști pe care Nuclearelectrica vrea să îi atragă în anii următori, suplimentar recrutărilor realizate deja, să le ofere timpul necesar pentru formare ‘on the job’ prin mentorat”, susţine compania, precizând că scopul acestor recrutări este ca noua generație de specialiști să poată prelua, în timp, operarea completă a infrastructurii nucleare.

Nuclearelectrica subliniază că, într-un sector în care marja de eroare este zero, deciziile de guvernanță și management trebuie să țină cont de realitatea resursei umane.

„Orice decizie guvernamentală, de guvernanță sau de management în acest sector trebuie să reflecte această realitate, nu să o ignore”, arată compania, subliniind că asigurarea personalului calificat este esențială pentru siguranța și performanța pe termen lung a industriei nucleare.