Joi, 21 Mai 2026
Ungaria pregătește o schimbare istorică: regula care l-ar scoate definitiv pe Viktor Orbán din joc

Partidul „Tisza”, nou venit la putere în Ungaria, a prezentat primele sale propuneri de modificare a Constituției, inclusiv o măsură care ar limita mandatul unui prim-ministru la maximum două mandate. Dacă amendamentul va fi adoptat, premierul Viktor Orbán nu ar mai putea conduce guvernul ungar, relatează publicația Telex.

Viktor Orban, scos din joc de Péter Magyar/FOTO:X
Propunerea a fost una dintre principalele promisiuni electorale ale liderului formațiunii, Péter Magyar. Potrivit planului, limita de mandate s-ar aplica și foștilor șefi de guvern.

Constituția actuală a Ungariei prevede că prim-ministrul este ales de parlament la propunerea președintelui republicii. „Tisza” dorește completarea articolului cu o prevedere potrivit căreia o persoană care a ocupat funcția de premier timp de cel puțin opt ani, chiar și cu întreruperi, nu mai poate fi aleasă în această funcție.

Textul propus precizează că perioada de opt ani va include toate mandatele exercitate după 2 mai 1990.

Viktor Orbán a ocupat funcția de prim-ministru în cinci mandate diferite începând din 1998, ceea ce ar însemna că noua regulă i-ar bloca definitiv revenirea în fruntea executivului.

Pachetul de reforme include și eliminarea bazei constituționale pentru funcționarea Oficiului pentru Protecția Suveranității, instituție creată de partidul de guvernământ Fidesz în 2023.

O altă propunere vizează fundațiile de administrare a activelor de interes public, cărora statul ungar le-a transferat, în ultimii ani, controlul asupra majorității universităților și a unor instituții publice.

„Tisza” susține că bunurile administrate de aceste fundații reprezintă patrimoniu național și afirmă că transferul activelor publice către astfel de entități a fost „rezultatul unui abuz de putere legislativă”.

Potrivit Telex, statutul acestor fundații rămâne una dintre principalele probleme nerezolvate în relația dintre Budapesta și Uniunea Europeană și afectează accesul Ungariei la fonduri europene. Situația a generat și dificultăți financiare în sistemul de învățământ superior din țară.

Parlamentul Ungariei ar putea începe dezbaterea amendamentelor chiar săptămâna viitoare. Pentru adoptarea modificărilor constituționale este necesară o majoritate de două treimi.

Săptămâna trecută, Péter Magyar a declarat că, după modificările punctuale ale actualei Constituții, legislativul ar urma să înceapă elaborarea unei noi legi fundamentale, care să fie supusă unui referendum național.

