ANAF schimbă regulile pentru recalcularea CASS. Cine sunt românii care vor primi decizii de plată acasă, fără să fi depus vreo cerere

ANAF a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 603/2026, actul normativ care stabilește procedura prin care instituția poate recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite categorii de persoane fizice. Noile reguli se vor aplica începând cu recalcularea contribuțiilor datorate pentru anul 2025.

Ordinul vine în contextul modificărilor aduse Codului fiscal prin acte normative adoptate în ultimii doi ani și are rolul de a clarifica situațiile în care ANAF poate interveni pentru recalcularea contribuției la sănătate, fără ca persoana vizată să depună o cerere.

Potrivit documentului, procedura îi vizează în special pe cei care aleg voluntar să plătească CASS pentru a beneficia de asigurare medicală în sistemul public de sănătate. Este vorba despre persoane care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse de venit pentru care contribuția nu este reținută automat în toate situațiile.

De asemenea, sunt incluse și persoanele fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate, precum și cele care realizează venituri pentru care, în mod normal, nu datorează CASS, dar aleg să contribuie pentru a avea calitatea de asigurat.

Ordinul reglementează și situația persoanelor aflate în întreținerea unui contribuabil pentru care acesta a optat să plătească CASS. În cazul în care persoana aflată în întreținere decedează în perioada pentru care era asigurată, ANAF poate recalcula contribuția aferentă perioadei respective.

Prin „recalculare din oficiu”, ANAF poate modifica valoarea contribuției fără solicitarea contribuabilului, atunci când constată că au intervenit schimbări privind situația fiscală, perioada de asigurare sau condițiile în care a fost exercitată opțiunea de plată a CASS.

Noul ordin aprobă și formularele care vor fi utilizate în această procedură. Este vorba despre:

„Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”;

„Decizie de recalculare din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Totodată, documentul abrogă vechiul Ordin ANAF nr. 493/2022, care reglementa până acum procedura de recalculare a contribuției la sănătate.

Potrivit referatului care a stat la baza aprobării ordinului, schimbările au fost necesare după modificările aduse articolelor din Codul fiscal referitoare la încetarea plății contribuției și la categoriile de persoane care pot opta pentru plata CASS în cursul anului.

Practic, ANAF actualizează mecanismul prin care verifică și corectează contribuțiile la sănătate, pentru a-l adapta noilor reguli fiscale aplicabile din 2025.

Ce înseamnă pentru contribuabili

În practică, pentru persoanele vizate, noul ordin înseamnă că ANAF poate corecta automat situația privind plata CASS, fără ca acestea să depună cereri sau declarații suplimentare. Contribuabilii pot primi decizii de recalculare dacă apar diferențe între datele declarate și situația fiscală reală din evidențele ANAF.

Pentru cei care au optat voluntar pentru plata CASS, acest lucru poate duce fie la ajustarea sumei de plată, fie la modificarea perioadei pentru care sunt considerați asigurați. În unele cazuri, obligațiile de plată pot crește sau scădea, în funcție de recalculările făcute de autorități.

De asemenea, contribuabilii nu trebuie să depună automat cereri de actualizare, însă este important să urmărească corespondența ANAF, deoarece deciziile de recalculare pot influența statutul de asigurat în sistemul public de sănătate.