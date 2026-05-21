Emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert, al final. Prezentatorul, cunoscut drept un critic „acid” al lui Trump

„The Late Show”, emisiunea canalului american CBS prezentată de comediantul Stephen Colbert, va avea ultima ediție joi, 21 mai. Colbert este cunoscut drept un critic vocal al președintelui SUA, Donald Trump.

„The Late Show with Stephen Colbert” a debutat oficial pe 8 septembrie 2015, avându-i ca primi invitați pe actorul și producătorul premiat cu Oscar George Clooney și pe fostul guvernator republican al Floridei, Jeb Bush, scrie Forbes.

Stephen Colbert, cunoscut pentru criticile constante la adresa lui Donald Trump în cadrul The Late Show, își încheie emisiunea pe fondul unor controverse politice și financiare.

Deși CBS și Paramount Global susțin că decizia a fost una strict economică, criticii lui Trump au acuzat motive politice, mai ales după acordul de 16 milioane de dolari dintre Trump și CBS, într-un proces legat de editarea unui segment al emisiunii „60 Minutes”.

Potrivit Puck News, emisiunea, care avea un personal de 200 de oameni și costa anual 100 de milioane de dolari, genera pierderi de 40 de milioane pe an. Colbert era plătit cu 15 milioane de dolari pe an.

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată temporar anul trecut

Pe 17 septembrie 2025, postul ABC a decis să suspende emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după comentarii considerate controversate ale prezentatorului privind moartea activistului Charlie Kirk.

„Am atins noi minime în weekend, când banda MAGA a încercat să-l caracterizeze pe acest puști care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”, a spus comediantul la acea vreme.

Ulterior, Trump l-a caracterizat pe Kimmel ca fiind „un ratat complet” şi a subliniat că, potrivit lui, ratingul său este „foarte slab”.

„Programul lui Kimmel, cu indicatori de audiență scăzuți, este anulat; felicitări ABC pentru că în final a avut curaj", a reacționat președintele Trump pe contul său oficial de pe rețeaua Truth Social.

Kimmel a revenit la ABC după aproape o săptămână de suspendare, pe 23 septembrie, și a deschis emisiunea cu fragmente care au marcat perioada absenței sale. De asemenea, a susținut un monolog în care le-a mulțumit colegilor din industrie, dar și unor personalități politice care i-au apărat dreptul la liberă exprimare.