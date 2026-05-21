Video Grindeanu, după declarațiile lui Bolojan privind problemele proiectului de la Doicești: „Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic cu SUA”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe premierul interimar, Ilie Bolojan, că declarațiile sale privind proiectul SMR de la Doicești, realizat în colaborare cu SUA și Coreea de Sud, afectează imaginea și stabilitatea Nuclearelectrica.

„Simt nevoia și simțim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituție unui guvern demis, unui prim-ministru demis, care are, conform Constituției, prerogative doar în a administra treburile țării.

Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan, în acest moment, premier care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate strategice ale României și proiecte strategice și, totodată, să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român”, a transmis Grindeanu jurnaliștilor, joi, 21 mai, la Parlament.

Referindu-se la proiectul de la Doicești, președintele Camerei Deputaților a declarat că „vorbim de un proiect strategic al României, care face parte, ca și componentă importantă, din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii.”

Afirmă că luările de poziție ale lui Bolojan „în niciun caz nu se înscriu în linia dată de Constituție”.

„Trebuie să înțeleagă că este un premier demis, care n-are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării proiecte strategice și parteneriate strategice.”

Grindeanu susține că proiectul SMR de la Doicești nu poate fi abandonat prin simple declarații politice, mai ales că a fost început în perioada unor miniștri PNL și face parte din parteneriatul strategic dintre România și SUA.

„Asta nu înseamnă că acest proiect trebuie să se oprească. Din contră, acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue.

Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic: încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii.”

Sorin Grindeanu susține că proiectul SMR de la Doicești nu depinde de bani de la bugetul de stat, deoarece finanțarea ar urma să fie asigurată de partenerii implicați în implementarea proiectului.

Bolojan: „Riscăm să pierdem bani publici și să rămânem doar cu documentații”,

Cu o zi înainte, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a informat Ambasada SUA cu privire la problemele proiectului mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, susținând că este necesară o reevaluare a investiției.

„Riscăm să pierdem bani publici și să rămânem doar cu documentații”, a spus Bolojan, la B1 TV, referindu-se la stadiul actual al proiectului.

„Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare. Avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

Proiectul de la Doicești reprezintă inițiativa României de a construi prima centrală nucleară bazată pe reactoare modulare mici (SMR) din țară.

Autoritățile au estimat că proiectul ar putea genera aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării, incluzând 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în faza de construcție și 2.300 în producția și asamblarea componentelor, la care s-ar adăuga dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.

„România își propune să se poziționeze pe harta internațională a industriei nucleare, prin dezvoltarea lanțului de aprovizionare și transfer de know-how, într-un context global în care reactoarele modulare sunt promovate ca soluții pentru tranziția energetică și securitatea energetic”, se arată în documentele de prezentare ale proiectului.