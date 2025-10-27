search
Luni, 27 Octombrie 2025
Ministrul Bogdan Ivan cere soluții pentru scăderea prețului la energie în Europa Centrală și de Sud-Est

Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat luni, la București, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen. La eveniment au participat reprezentanți din 16 state din regiune, inclusiv miniștri și oficiali europeni.

Bogdan Ivan la reuniunea CESEC. FOTO: Facebook
Bogdan Ivan la reuniunea CESEC. FOTO: Facebook

Bogdan Ivan a atras atenția că România se confruntă în continuare cu unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa, motiv pentru care a cerut ca acest subiect să fie prioritar în agenda CESEC.

„România are în continuare unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa. Tocmai de aceea, am adus acest subiect direct pe masa deciziilor CESEC şi l-am invitat la Bucureşti pe Comisarul European pentru Energie, pentru a discuta soluţii concrete”, a transmis ministrul Energiei într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrului, au fost analizate mai multe măsuri care să contribuie la stabilitatea și scăderea prețurilor la energie în regiune: investiții în capacități de producție de bază – hidro, gaze și nuclear, modernizarea rețelelor de transport și distribuție, extinderea capacităților de stocare inteligentă, cooperare energetică regională pe termen lung, acces la noi fonduri europene.

Bogdan Ivan a declarat că România a contribuit la creșterea de cinci ori a fondurilor europene pentru interconectarea energetică a Europei, de la 6 la 30 de miliarde de euro.

Ministrul a precizat că a purtat discuții strategice cu oficiali internaționali din Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea unor proiecte majore în energie.

„Am obţinut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro. De la începutul mandatului meu am avut discuţii directe cu Chris Wright (Secretar de stat pentru Energie), Jarod Agen (General Director – Energy Dominance Council) şi Paolo Zampolli (reprezentant special pentru parteneriate globale al preşedintelui Trump), în care am deschis perspective noi de cooperare între regiune şi Statele Unite ale Americii pentru proiecte civile şi nucleare, hidrogen, stocare şi infrastructură”, menționează ministrul.

„Scopul meu e clar: România sa fie actorul-cheie în regiune în materie de energie în raport cu Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a subliniat Bogdan Ivan.

Economie

