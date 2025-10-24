Cum se vor face controalele la conductele de gaze din București. Bujduveanu: „Avem niște sigilii decorative”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat controale la conductele de gaze din București, împreună cu ANRE și Distrigaz, pentru a depista eventuale scurgeri, după explozia de la blocul din cartierul Rahova.

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, spune că autoritățile vor intensifica verificările asupra conductelor de gaze pentru a preveni posibile tragedii, cum a fost cea din cartierul Rahova din Sectorul 5.

„Vom face controale cu ANRE și Distrigaz în perioada următoare, pentru a depista dacă mai există asemenea situații. Am încurajat toți bucureștenii care simt sau au simțit vreun miros pregnant de gaz, să sune imediat la 112. Nu am spus ca vom face o verificare la rețeaua de gaze în integralitate, pentru că este imposibil. Am spus că vom monitoriza inopinant contoarele și intrările în bloc, pentru că, inițial, trebuie să verificăm dacă aceste supape, sigilii sunt în regulă, pentru că în momentul de față avem niște sigilii decorative”, a precizat Stelian Bujduveanu, vineri, 24 octombrie, după ședința Consiliului General al Primăriei Bucureşti.

Reţeaua de gaze a României

Bucureștiul dispune de aproximativ 5.500 de kilometri de tevi de gaze, iar în jur de 750 de blocuri au rețea comună de gaze naturale.

La nivel național, rețeaua de gaze se întinde pe aproximativ 58.000 de kilometri, din care 14.000 km aparțin Transgaz, iar restul de 44.000 km sunt gestionate de Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid.

Comparativ cu 1990, când rețeaua avea doar 11.000 de kilometri, până în 2020 aceasta s-a extins de aproape patru ori, ceea ce înseamnă că, în prezent, aproximativ 60% din populația României beneficiază gaze, cu o acoperire mult mai ridicată în orașe.

În Capitală, peste 97% din gospodării sunt racordate la gaze, având aproximativ 1,4 milioane de consumatori.

Cum se fac verificările

Cosmin Ciocioman, inginer în instalații de gaze, a explicat modul în care operatorii verifică rețeaua.

„Operatorul furnizează gaz și întreține și exploatează rețeaua într-o jumătate de țară, partea de sud. La momentul actual, cred că au suficiente autolaboratoare pentru a putea verifica aceste rețele. Autolaboratoarele merg pe străzi, au în dotarea lor schița rețelei de distribuție, de transport și branșamente, au niște senzori care își iau parametrii. Dacă există o pierdere de gaz, depinde de concentrație, imediat la fața locului vin depistările, adică salariați care scanează toată zona și va spune exact unde este pierderea de gaz”, a explicat el.

Inginerul a subliniat că toate verificările din domeniul public sunt efectuate periodic și că măsurile anunțate acum de primarul interimar al Capitalei reprezintă un control suplimentar, după ce specialiştii au stabilit că explozia blocului din Rahova s-a produs ca urmare a acumulării de gaze din cauza avariei unei conducte exterioare care alimenta imobilul.

„Aceste verificări se fac periodic. Probabil că este un control suplimentar. Aceste laboratoare verifică fiecare metru”, a precizat Cosmin Ciocioman.