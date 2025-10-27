Comisarul european pentru energie a ajuns în România. Despre ce va discuta cu ministrul Bogdan Ivan

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a ajuns luni, 27 octombrie, în România unde participă la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).

Evenimentul este organizat la București de Comisia Europeană împreună cu Ministerul Energiei, potrivit unui comunicat transmis de Reprezentanța Comisiei Europene în România.

„În cadrul vizitei comisarul Jørgensen se va întâlni cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și va avea o serie de reuniuni bilaterale cu Ivan Bogdan-Gruia, ministrul român al Energiei, cu George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare, și cu Ion Sterian, directorul general al operatorului național de sistem de transport al gazelor (OST) Transgaz.

După-amiaza, comisarul va vizita Dispecerul Energetic Central național, gestionat de OST de energie electrică Transelectrica și va avea o întrevedere cu Cosmin Nicula, CFO al Transelectrica”, se mai arată în comunicat.

În prima parte a zilei, Jørgensen va găzdui reuniunea ministerială CESEC împreună cu Bogdan Ivan, unde se va discuta despre realizarea obiectivelor REPowerEU în contextul avansării negocierilor la nivelul UE cu privire la eliminarea treptată a importurilor de combustibili fosili din Rusia.

De asemenea, se va discuta și despre integrarea piețelor și diversificarea, cât și accelerarea proiectelor de infrastructură energetică și conectivitate ca modalități de a reduce prețul la energie și a-l face mai accesibil.

„Dezbaterea se va baza pe setul de acțiuni de reducere a prețurilor la energie prezentat de Comisie la începutul acestei săptămâni, inclusiv agregarea cererii de gaz pentru părțile interesate din regiune. În jurul orei 11:45 (ora României), comisarul va ține o scurtă conferință de presă împreună cu ministrul român al energiei”, transmite sursa citată.

În cadrul conferinței, ministrul Ivan a declarat că „românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană, atunci când ne raportăm la veniturile românilor”

De aceea, acesta a precizat că obiectivul Guvernului este „să rezolve această problemă prin reglementări și prin investiții foarte clare, atât în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei, cât și în materie de noi capacități de producție la nivelul României”.

„Mă bucură foarte mult dorința și acceptul Comisiei Europene și al Comisarului Jørgensen pentru a avea, din România, un lider în regiune în ceea ce privește proiectele strategice prin care vom putea să reducem dependența de importurile din afara Uniunii Europene”, adaugă Ivan.

Ministrul a amintit că, doar în 2024, importurile de energie, gaze naturale și hidrocarburi din afara Uniunii Europene „au totalizat peste 400 de miliarde de dolari”.

De asemenea, ministrul a afirmat că unul din subiectele discutate astăzi sunt proiectele de interconectare cu Austria, Slovacia și Ungaria.

„Acesta este unul dintre principalele subiecte discutate astăzi cu domnul Comisar European și cu omologii mei din aceste state, tocmai pentru a găsi o soluție prin care acele proiecte să fie realizate, să avem finanțare pentru ele și să fie făcute cât mai rapid. Din punct de vedere operațional, aceste proiecte vor dura cel puțin doi ani ca să le construim”.

Până la finalizarea acestor investiții, ministrul a precizat că România va miza pe soluții temporare: „Vom investi masiv în capacități de stocare a energiei electrice produse în exces, în timpul zilei, mai ales în periodeele de toamnă, primăvară și vară, pentru a putea fi folosită în orele de vârf, între șase și zece seara”.