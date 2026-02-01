search
Duminică, 1 Februarie 2026
Extinderea Magistralei M4 de metrou „intră în linie dreaptă”. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2: „Construim 14 stații noi”

Publicat:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2 al celui mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală: extinderea Magistralei M4 de metrou.

Primarul spune că proiectul este exact ceea ce are nevoie Bucureștiul. FOTO Primăria Sectorului 4
Este vorba de un proiect finanțat cu 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.

După ce, la finalul anului trecut, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru primul lot al proiectului de extindere a Magistralei M4 (între Gara de Nord și Eroii Revoluției), primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat, recent, documentele similare pentru lotul 2 (între Eroii Revoluției și Gara Progresul) și a emis ordinul de începere a lucrărilor de proiectare și execuție, se arată întru-un comunicat al primăriei de sector.

„Proiectarea va dura maximum 10 luni, însă sunt convins că vom reuși să ne mișcăm mult mai repede”

Daniel Băluță a vorbit duminică, 1 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, despre acest proiect, care presupune, printre altele, demararea activităților de proiectare pentru toate cele 14 noi stații de metrou.

Începând de mâine, toate cele 14 noi stații prevăzute în proiectul de extindere a magistralei M4 de metrou vor fi deja în proces de proiectare. În decembrie a început proiectarea primului lot al acestui proiect, cel dintre Gara de Nord și Eroii Revoluției. Acum, am semnat ordinul de începere a lucrărilor similare și pentru lotul al doilea, cel dintre Eroii Revoluției și Gara Progresul, astfel încât specialiștii consorțiului de firme care vor derula lucrările pe acest tronson se pot apuca efectiv de treabă. Proiectarea va dura maximum 10 luni, însă sunt convins că vom reuși să ne mișcăm mult mai repede, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor proiecte”, a explicat Daniel Băluță, potrivit comunicatului.

„Exact ceea ce are nevoie Bucureștiul”

Primarul a vorbit și despre traseul pe care noua magistrală îl va urma între Gara de Nord și Gara Progresul din Sectorul 4:

„Construim 14 stații noi, de la Gara de Nord la Gara Progresul, iar acest nou culoar devine cea mai importantă axă de mobilitate a Capitalei. Este investiția care mută presiunea de pe bulevardele centrale și redă orașul oamenilor, exact ceea ce are nevoie Bucureștiul”.

11 noi kilometri 

Noul traseu va avea 11 kilometri și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, urmând să treacă pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava, din județul Ilfov.

„Așa cum am spus și în luna decembrie, garantez că începerea acestor lucrări nu va da traficul peste cap. Împreună cu specialiștii de la Primăria Municipiului București, Comisia Tehnică de Circulație, așa cum am procedat și în cazul Planșeului Unirii, cu reprezentanți ai Brigăzii Rutiere și împreună cu distribuitorii de utilități, în care am mare încredere, vom identifica cele mai bune soluții pentru ca, în zonele în care se lucrează, traficul rutier și pietonal să nu fie afectat, iar disconfortul pentru cetățeni să fie minim”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Citește și: Scandal după exproprierile pentru Magistrala 4 de metrou. Proprietarii nemulțumiți amenință statul cu procese

Potrivit edilului, extinderea Magistralei M4 are și un impact economic semnificativ. Proiectul va genera 5.612 locuri de muncă în etapa de execuție și 901 locuri de muncă permanente după finalizare și dare în exploatare.

„În termeni de infrastructură, rețeaua de metrou va crește cu aproape 22%, un salt fără precedent realizat într-un singur proiect. Este un proiect ale cărui efecte vor fi resimțite direct de oameni: mai puțin timp pierdut, mai puține blocaje, mai puțin stres. Pe scurt, o viață mai bună pentru toți. Doar extinderea magistralei M4 va aduce, în anul 2040, 58,6 milioane de călătorii suplimentare pe an, un semn clar că intrăm într-o etapă nouă pentru Capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, adică peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile atrase de echipa mea de la Sectorul 4, pentru a uni nordul și sudul orașului printr-o magistrală modernă, continuă și predictibilă, un proiect care schimbă viitorul mobilității urbane în București. Până aici, drumul a fost unul birocratic anevoios. Însă, așa cum eu și echipa mea am demonstrat în ultimii ani, noi nu ne plângem, ci livrăm rezultate. Cu voință, viziune și disciplină administrativă, am arătat că proiectele mari nu sunt nici vise, nici promisiuni, ci realitate”, a punctat Daniel Băluță.

„Ne asumăm acest proiect cu seriozitate și respect față de importanța sa pentru mobilitatea urbană”

La conferința de presă au participat și reprezentanții companiilor românești care vor implementa lucrările aferente lotului 2 al proiectului reunite în cadrul unei asocieri al cărei lider este S.C. Construcții Erbașu S.A.

„Proiectul Lotului 2 al Magistralei M4 – Eroii Revoluției – Gara Progresul ne onorează și ne responsabilizează în egală măsură. În calitate de lider al asocierii formate din companii românești consacrate – Construcții Erbașu, Concelex și Bog’Art – suntem convinși că experiența acumulată în peste 35 de ani reprezintă baza solidă pentru realizarea unor investiții majore de infrastructură, cu impact direct asupra comunității. Ne asumăm acest proiect cu seriozitate și respect față de importanța sa pentru mobilitatea urbană”, a afirmat Cristian Erbașu, director general al S.C. Construcții Erbașu S.A.

Citește și: Circulația pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, modificată ca urmare a lucrărilor la Magistrala 6 spre Otopeni. Anunțul Metrorex

Aceeași idee a fost punctată și de către Cătălin Vișan, director general adjunct al S.C. Concelex S.R.L., care a vorbit despre reunirea a peste 100 de ani de experiență în construcții civile și industriale în cadrul acestei asocieri:

„Ne bucurăm să facem parte dintr-o asociere care adună peste o sută de ani de experiență, mii de proiecte și peste zece mii de profesioniști. Câștigarea contractului pentru Lotul 2 al Magistralei M4 demonstrează competitivitatea constructorilor români și capacitatea lor de a livra proiecte de mare complexitate”.

„Impact direct asupra dezvoltării urbane și a mobilității sustenabile”

Sorin Greu, director general al S.C. Bog’Art S.R.L., s-a declarat onorat de oportunitatea de a participa la un proiect strategic pentru București:

„Bog’Art este onorată să participe la proiectarea și execuția Lotului 2, Eroii Revoluției-Gara Progresul, din cadrul Magistralei M4 de metrou. Acest proiect confirmă capacitatea noastră de a contribui la realizarea unor investiții majore de infrastructură, cu impact direct asupra dezvoltării urbane și a mobilității sustenabile. Ne reafirmăm angajamentul pentru excelență, profesionalism și livrarea de proiecte complexe la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță”, a punctat Sorin Greu.

