De ce cere Ucraina un tratament special din partea UE pentru exporturile de oțel

Industria siderurgică ucraineană avertizează că restricțiile impuse de Uniunea Europeană asupra importurilor de oțel îi amenință supraviețuirea economică. Iurii Rîjzenkov, directorul executiv al grupului Metinvest, cere Bruxelles-ului o excepție pentru Ucraina, susținând că țara este tratată la fel ca importatorii din state precum China și Turcia, deși industria sa se confruntă cu efectele războiului cu Rusia.

Ucraina cere relaxarea restricțiilor la importurile de oțel Foto: arhivă

Într-un interviu acordat BBC, Rîjzenkov a declarat că măsurile comerciale europene au fost adoptate fără a ține suficient cont de situația Ucrainei. Potrivit estimărilor industriei siderurgice ucrainene, exporturile de oțel către UE ar putea scădea cu 50-60% ca urmare a noilor restricții.

„Accesul la piața europeană este crucial pentru supraviețuire”, a avertizat șeful Metinvest, solicitând cel puțin o derogare care să permită producătorilor ucraineni să își păstreze accesul la piața comunitară.

UE reduce importurile de oțel pentru a-și proteja producătorii

Uniunea Europeană a introdus noi restricții asupra importurilor de oțel pentru a proteja producătorii din statele membre în fața concurenței importurilor ieftine, în special din China și Turcia.

În cadrul noii politici, intrată în vigoare la 1 iulie 2026, volumul de oțel care poate intra pe piața comunitară fără taxe a fost plafonat la 18,3 milioane de tone anual, cu 47% sub nivelul din 2024. După epuizarea cotelor aplicabile, importurile suplimentare sunt supuse unei taxe vamale de 50%.

Sistemul include cote specifice pentru diferite țări, în încercarea de a limita importurile și de a sprijini industria europeană. Deși Uniunea Europeană și Ucraina au un acord de liber schimb, acesta nu împiedică adoptarea unor măsuri distincte de protecție comercială.

Conducerea Metinvest consideră însă că Ucraina nu ar trebui tratată în același mod ca ceilalți furnizori, având în vedere distrugerile provocate de război și dependența industriei sale de accesul la piața europeană.

Cota Ucrainei a fost redusă cu aproximativ 60%

Cota de oțel pe care Ucraina o poate exporta în UE fără taxe vamale a fost stabilită la aproximativ 1,05 milioane de tone, față de circa 2,5 milioane de tone în cadrul regimului anterior. Reducerea este de aproximativ 59%, potrivit datelor din industria siderurgică.

Diferența este semnificativă pentru producătorii ucraineni. În 2025, Ucraina a exportat aproximativ 2,53 milioane de tone de oțel către Uniunea Europeană, iar în 2024 livrările au fost de circa 2,03 milioane de tone.

După epuizarea cotei, exporturile suplimentare sunt supuse unei taxe vamale de 50%, ceea ce le poate reduce competitivitatea pe piața europeană.

Potrivit Federației Angajatorilor din Ucraina, restricțiile europene ar putea diminua veniturile externe ale țării cu 1,2 miliarde de dolari și ar putea contribui la o scădere de 0,6% a produsului intern brut.

Industria siderurgică ucraineană estimează că exporturile către UE ar putea scădea cu 50-60%. Aceasta este o prognoză, nu o reducere deja înregistrată.

Comisia Europeană spune că a ținut cont de situația Ucrainei

Comisia Europeană susține că a luat în considerare situația dificilă a Ucrainei atunci când a stabilit politica privind importurile de oțel.

Potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, cota acordată Ucrainei garantează în continuare posibilitatea exporturilor către UE, chiar dacă nivelul acesteia este mai mic decât în anii anteriori.

Executivul european a precizat, de asemenea, că a oferit compensații celor mai mari furnizori de oțel, printre care se numără și Ucraina.

UE justifică noile restricții prin supracapacitatea globală de producție și presiunea importurilor asupra producătorilor europeni. Potrivit Comisiei Europene, supracapacitatea mondială din industria siderurgică depășește 620 de milioane de tone și ar putea ajunge la 721 de milioane de tone până în 2027, de peste cinci ori consumul anual de oțel al UE.

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Bruxelles-ul susține că măsurile sunt necesare pentru menținerea viabilității industriei siderurgice europene și pentru a-i permite să finanțeze investițiile necesare modernizării și reducerii emisiilor.

Producția de oțel a Ucrainei s-a prăbușit de la începutul războiului

Restricțiile comerciale europene se suprapun peste declinul puternic al industriei siderurgice ucrainene de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Producția de oțel a scăzut de la aproximativ 21 de milioane de tone în 2021 la 7,4 milioane de tone în 2025. În aceeași perioadă, valoarea exporturilor sectorului metalurgic a coborât de la circa 22 de miliarde de dolari la 6 miliarde de dolari, iar veniturile fiscale asociate sectorului s-au redus de la 3,5 miliarde de dolari la 870 de milioane de dolari, potrivit datelor prezentate de industria ucraineană.

Înainte de invazia rusă la scară largă din 2022, metalurgia și mineritul reprezentau aproximativ 10% din venitul național al Ucrainei și o treime din exporturile țării. Uniunea Europeană a devenit principala piață de desfacere pentru oțelul ucrainean.

Industria a fost puternic afectată de atacurile rusești. Potrivit lui Rîjzenkov, toate oțelăriile din Ucraina au fost lovite punctual de la începutul războiului, iar atacurile s-au intensificat în ultima perioadă.

Directorul Metinvest a afirmat că, la un moment dat în septembrie, Ucraina nu a produs nicio tonă de oțel, o situație fără precedent în aproximativ 150 de ani.

Compania a pierdut aproape 800 de angajați de la începutul războiului. Pentru protejarea personalului rămas, Metinvest a extins zonele de adăpost din fabrici și a introdus proceduri menite să reducă riscurile în timpul raidurilor aeriene.

„Din păcate, nu poți acoperi o întreagă oțelărie pentru a evita deteriorarea acesteia”, a explicat Rîjzenkov.

Blocarea rutelor maritime și creșterea costurilor complică exporturile

Problemele industriei ucrainene nu se limitează la distrugerea capacităților de producție și la restricțiile comerciale. Transportul materiilor prime și al produselor finite a devenit, de asemenea, mai dificil și mai costisitor.

Atacurile asupra rutelor de la Marea Neagră au perturbat exporturile și aprovizionarea cu materii prime. Pentru unele companii, transportul materiilor prime prin alte porturi europene generează costuri suplimentare importante.

În plus, tarifele interne de transport feroviar de marfă din Ucraina au crescut cu 30% în august 2026, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.

Combinația dintre costurile logistice mai mari, atacurile asupra fabricilor și accesul limitat la piața europeană pune presiune suplimentară asupra producătorilor. În aceste condiții, redirecționarea rapidă a exporturilor către alte piețe este dificilă.

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Dependența de piața europeană complică perspectivele industriei

Conducerea Metinvest avertizează că reducerea accesului la piața UE ar putea agrava problemele unei industrii deja diminuate de război, întreruperi ale producției și dificultăți logistice.

Potrivit lui Rîjzenkov, Ucraina nu dispune de infrastructura logistică necesară pentru a redirecționa cu ușurință exporturile către alte destinații, ceea ce face ca accesul la piața Uniunii Europene să fie esențial.

Șeful companiei se așteaptă ca iarna următoare să fie una dintre cele mai dificile perioade pentru industria siderurgică ucraineană.

Dacă estimările privind reducerea exporturilor cu 50-60% se vor confirma, efectele ar putea depăși sectorul metalurgic, având în vedere importanța acestuia pentru exporturile și economia Ucrainei. În acest context, producătorii ucraineni cer Bruxelles-ului să reanalizeze aplicarea restricțiilor și să acorde țării un regim care să țină cont de condițiile excepționale în care funcționează industria sa.