Ambasadorul Ucrainei, vizită surpriză la fabrica miliardarului Ahmetov din Iași. Motivul legat de reconstrucția țării după război

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a vizitat recent fabrica Metinvest Tubular din Iași, unitate industrială care a intrat la sfârșitul anului trecut în proprietatea grupului ucrainean Metinvest, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov.

Potrivit unui anunț al Ambasadei Ucrainei, diplomatul s-a întâlnit cu reprezentanții companiei și a discutat despre capacitățile de producție ale fabricii, activitatea grupului în contextul războiului și perspectivele dezvoltării afacerilor ucrainene în România, scrie Ziarul de Iași.

Vizita are loc la doar câteva luni după finalizarea preluării fabricii de la ArcelorMittal. Unitatea, cunoscută în trecut sub numele de Tepro SA și ulterior ArcelorMittal Tubular Products, reprezintă prima investiție realizată de Metinvest în România.

Produsele fabricate la Iași, vizate pentru reconstrucția Ucrainei

În mesajul transmis după vizită, ambasadorul ucrainean a sugerat că fabrica din Iași ar putea avea un rol important în reconstrucția Ucrainei după încheierea războiului.

„Produsele întreprinderilor ucrainene din România, inclusiv ale companiei Metinvest Tubular Iași, vor fi solicitate pe scară largă în cadrul proiectelor majore de infrastructură și industriale destinate reconstrucției Ucrainei, iar aceste companii vor avea un rol important în procesul de redresare economică postbelică a țării”, se arată în comunicatul citat de Ziarul de Iași.

Potrivit ambasadei, în cadrul discuțiilor au fost analizate și posibilitățile de extindere a capacităților de producție, dezvoltarea prezenței mediului de afaceri ucrainean în România și participarea companiei la viitoarele proiecte de reconstrucție.

Prima investiție a grupului în România

Fabrica din Iași produce țevi structurale sudate utilizate în construcții, infrastructură, agricultură și proiecte industriale. Capacitatea anuală de producție ajunge la aproximativ 180.000 de tone.

Metinvest consideră unitatea din Iași o verigă importantă între operațiunile sale din Uniunea Europeană și cele din Ucraina. Fabrica se află la aproximativ 600 de kilometri de combinatul siderurgic Zaporizhstal din Zaporijjea, una dintre cele mai importante unități industriale ale grupului.

În prezent, Metinvest controlează aproximativ 99,96% din acțiunile companiei din Iași.

Cine este Metinvest

Metinvest este unul dintre cei mai mari producători de oțel din Europa de Est și Ucraina. Grupul controlează întregul lanț de producție, de la exploatarea materiilor prime până la fabricarea și comercializarea produselor finite din oțel.

Conform datelor companiei, grupul produce anual peste 15,7 milioane de tone de concentrat de minereu de fier, aproximativ 2,1 milioane de tone de oțel brut și peste 3 milioane de tone de produse siderurgice. De asemenea, produce peste 4,2 milioane de tone de concentrat de cărbune cocsificabil și peste 1,1 milioane de tone de cocs metalurgic.

În spatele Metinvest se află omul de afaceri Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina.