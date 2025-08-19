search
Mega Image vinde 87 de magazine unui comerciant român. Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței

Publicat:

Mega Image vinde 87 de magazine unui comerciant român, ca parte a înțelegerii prealabile pentru achiziția magazinelor Profi. Tranzacția a primit avizul Consiliului Concurenței.

Magazin Mega Image
Mega Image vinde 87 de magazine unui comerciant român. Foto arhivă

Consiliul Concurenței și-a exprimat acordul de principiu ca retailerul Annabella SRL să cumpere cele 87 magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze pentru a putea finaliza preluarea Profi Rom Food S.R.L.

Reamintim că autoritatea de concurență a autorizat tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) a preluat Profi Rom Food S.R.L. cu condiții referitoare atât la relația cu furnizorii, cât și la funcționarea pieței locale a comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin magazine.

Astfel, Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor.

În acest context, Mega Image a prezentat autorității de concurență propunerea ca Annabella SRL să cumpăre cele 87 de magazine, incluzând toate activele și personalul care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea și competitivitatea respectivelor magazine, în special: spațiul comercial, echipamentele, personalul, stocul, clientela și vadul comercial.

„Prin această achiziție, Annabella va intra pe piețe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiș, Bacău, Vrancea sau Constanța, devenind un nou concurent pe piaţa de retail. Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacției”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Annabella S.R.L. este un comerciant cu capital românesc, care operează 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea.

Consiliul Concurenței a condiționat preluarea Profi de către Mega Image

În 4 decembrie 2024, Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) preia Profi Rom Food S.R.L.

Printre altele, Mega Image trebuie să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor, înlăturându-se, astfel, orice posibile îngrijorări ale autorității de concurență.

În plus, Mega Image va permite accesul nerestricționat oricărei părți interesate de închirierea/subînchirierea/achiziționarea unor spații comerciale din anumite zone afectate pentru care entitatea rezultată își va opri activitatea, dacă este cazul. Acțiunea se va realiza prin intermediul unei agenții imobiliare independente de părți, care va oferi spațiul respectiv oricăror părți interesate, indiferent de activitatea comercială derulată de acestea (inclusiv activitate de retail alimentar) și va asigura publicitatea prealabilă a acestui demers.

În același timp, Mega Image va implementa o procedură specială pentru furnizorii relevanți, respectiv acei furnizori care livrează produse în proporție de peste 20% din cifra lor de afaceri către cele două rețele implicate. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele acestora, decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale, sau în situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial.

Procedura aferentă tuturor furnizorilor se va aplica pe termen nelimitat, iar cea aferentă furnizorilor relevanți se va aplica pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea tranzacției pentru furnizorii care livrează între 20%-30% din cifra de afaceri și 3 ani pentru furnizorii care livrează peste 30% din cifra acestora de afaceri din 2023 sau 2024.

Totodată, Mega Image se angajează să transmită furnizorilor relevanți o estimare a volumelor pe care anticipează că le-ar putea achiziționa de la fiecare, în următoarele 12 luni.

Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a furnizorilor relevanți, odată cu implementarea tranzacției, Mega Image trebuie să păstreze condițiile comerciale de care beneficiază aceștia pentru anul 2025.

În acest mod, furnizorii dependenți vor putea să-și reconfigureze activitatea comercială, să caute alte opțiuni pentru comercializarea produselor și să încerce să reducă gradul de dependență.

