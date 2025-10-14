Au început lucrările pe lotul 2A Ditrău–Grințieș, parte din Autostrada A8. Lungimea totală a tunelurilor și viaductelor ajunge la 21 de kilometri

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren în cadrul contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2A Ditrău-Grințieș, parte din Autostrada A8.

Lotul 2A, care se desfășoară în județele Harghita și Neamț, are o lungime de 37,9 km și face parte din secțiunea montană Miercurea Nirajului-Leghin a Autostrăzii A8, potrivit CNIR.

Contractul pentru construirea lotului a fost semnat cu Asocierea SA&PE CONSTRUCT (LIDER) - TEHNOSTRADE S.R.L. - EURO ASFALT D.O.O - SPEDITION UMB și are o valoare de 6,2 miliarde lei. Contractul a fost semnat în martie 2025.

Durata de realizare este de 54 de luni, din care primele 14 luni sunt alocate pentru Proiectul Tehnic și 40 de luni pentru execuția lucrărilor. În total, vor fi construite 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte.

Constructorul român al acestui lot montan a început execuția forajelor geotehnice incluse în etapa de proiectare și, totodată, lucrările specifice pentru descărcarea arheologică.

Investigațiile geotehnice și arheologice se desfășoară, pentru început, în zona nodului rutier de la Lăzarea-Ditrău, în județul Harghita.

Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș - Iași - Ungheni se întinde pe 305km și se împarte pe cinci tronsoane:

1. Târgu Mureș - Miercurea Nirajului

2. Miercurea Nirajului - Leghin

3. Leghin - Târgu Neamț

4. Târgu Neamț - Iași - Ungheni

5. Pod Ungheni