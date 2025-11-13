search
Lovitură pentru Temu și Shein. UE renunță mai repede la scutirea de taxe pentru coletele mici din China

Publicat:

Statele membre ale UE au decis joi să accelereze procesul de eliminare a scutirii de taxe vamale aplicată la nivelul blocului comunitar pentru comenzile de valoare mică provenite de la giganți retail precum Temu și Shein, pentru a reduce valul de importuri chinezești ieftine.

Taxa va fi aplicată coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro FOTO Arhivă
Taxa va fi aplicată coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro FOTO Arhivă

În prezent, nu există taxe pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro (174 de dolari) importate direct de consumatorii din cele 27 de state membre, în multe cazuri prin platforme fondate în China.

Anul trecut, 4,6 miliarde de astfel de colete mici au intrat în UE — mai mult de 145 pe secundă — iar 91% dintre ele proveneau din China. UE se așteaptă ca această cifră să crească.

Statele membre, inclusiv Franța, și executivul european speră ca scutirea de taxe să poată fi eliminată de la începutul anului viitor, și nu din 2028.

Acestea vor lucra acum la „o soluție simplă și temporară pentru a permite o implementare mai rapidă, cât mai curând posibil”, a declarat un oficial european pentru AFP. 

Retailerii europeni spun că se confruntă cu o concurență neloială din partea platformelor din afara UE, precum AliExpress, Shein și Temu, care, susțin ei, nu respectă adesea regulile stricte ale UE privind produsele.

„Atingerea unui acord politic... transmite un semnal puternic că Europa este serioasă în privința concurenței loiale și a apărării intereselor companiilor sale”, a declarat comisarul european pentru comerț Maros Sefcovic după încheierea acordului, citat de France 24.

„Europa trebuie să își poată proteja eficient frontierele și să mențină o concurență corectă”, a adăugat el.

Măsura vine în contextul în care UE caută să consolideze competitivitatea continentului, făcând viața companiilor europene mai ușoară prin reducerea birocrației.

Pe lângă decizia adoptată joi, executivul european a propus în mai o taxă de manipulare a coletelor mici, în valoare de doi euro. Statele membre ale UE nu au convenit încă asupra nivelului taxei, dar speră ca aceasta să fie aplicată de la finalul lui 2026.

Unele state membre au avansat deja cu propriile planuri, inclusiv România, care a impus o taxă de cinci euro pentru coletele mici, mai notează publicația.

Economie

Ghid de cumpărături

