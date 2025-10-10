search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
Locuințele se vor scumpi spre finalul anului, spun experții în imobiliare. Care sunt cele mai ieftine cartiere din marile orașe

Publicat:

Prețurile locuințelor se vor scumpi accelerat spre finalul anului, susțin experții în imobiliare, precizând că ultimul trimestru al anului 2025 va continua dinamica ascendentă a pieței imobiliare, după ce primele opt luni au adus creșteri semnificative.

Cartier de case și blocuri
Prețurile locuințelor se vor scumpi accelerat spre finalul anului. Foto arhivă

Contextul fiscal și economic actual determină atât cumpărătorii, cât și investitorii să grăbească deciziile de achiziție și în trimestrul patru.

În plan rezidențial, principalele modificări de comportament vizează migrarea cererii către apartamentele vechi, avantajate de eliminarea impactului creșterii TVA. Totodată, se anticipează o cerere crescută pentru locuințe mai mici și mai accesibile, în special în marile orașe, unde ritmul tranzacțiilor va fi susținut de interesul constant pentru zona centrală și semicentrală.

„Apartamentele vechi au avantajul prețului fără TVA-ul majorat, rămânând în medie sub costul unitar al celor noi, astfel că atrag un interes mai mare, mai ales în rândul celor care doresc tranzacții rapide. Este foarte probabil ca acest segment să înregistreze o scurtare a timpului mediu de vânzare, în special acolo unde proprietarii sunt reprezentați de agenți profesioniști care pot valorifica corect oportunitățile din piață”, a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, estimările arată că marile orașe vor înregistra în continuare creșteri mai accentuate, în frunte cu Bucureștiul, perceput de specialiști drept o piață încă subevaluată. De asemenea, localitățile care beneficiază de proiecte de infrastructură majoră, cele de pe lângă tronsoanele noi ale Autostrăzii Moldovei, vor avea șanse să performeze peste media națională.

Piața chiriilor va rămâne dinamică și după vârful din septembrie, în special în centrele universitare, unde cererea ridicată se menține pe fondul creșterii demografice. În plus, majorarea taxelor pentru proprietari va determina mulți dintre aceștia să ajusteze prețurile de închiriere în perioada următoare.

În plan investițional, finalul de an se anunță, de asemenea, unul intens. Tradițional, ultimul trimestru din an aduce un val de achiziții din partea investitorilor care își alocă bugetele înainte de închiderea anului. În 2025, acest fenomen va fi accelerat și de perspectiva creșterii taxării dividendelor în 2026, ceea ce determină retragerea capitalurilor din companii și orientarea lor către piața imobiliară. Totodată, discuțiile privind posibila majorare a taxelor pe tranzacții în viitorul apropiat sporesc motivația de a investi înainte de încheierea anului curent.

Românii, interesați de locuințe ieftine

Românii care au prospectat piața de la începutul lui 2025 pentru a face o achiziție imobiliară și-au orientat căutările spre unele dintre cele mai ieftine cartiere din marile orașe.

În ciuda faptului că aceste zone le oferă, în continuare, alternative locative mai accesibile, prețurile au avansat în cele mai multe cazuri semnificativ față de prima parte a anului trecut

Chiar dacă ne aflăm într-o perioadă de prudență determinată de anunțarea unui nou set de măsuri fiscale, trebuie să subliniem un atu esențial: puterea de cumpărare pe piața rezidențială şi accesibilitatea locuințelor rămân ridicate în România. Vedem în continuare interes constant. Contrar aşteptărilor, un procent important de cumpărători dispun de resurse financiare pentru achiziție, iar apetitul pentru creditare – deși mai atent analizată – a crescut”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Drumul Taberei și Berceni, cele mai dorite cartiere din Capitală

Cel mai căutat cartier din Capitală, dar și din România, a fost de la începutul acestui an Drumul Taberei din Sectorul 6. Aproape 3.000 de apartamente noi și vechi au fost scoase la vânzare aici cu un preț mediu de 1.722 euro/mp util. Deși locuințele se mențin destul de accesibile față de cele disponibile în alte zone ale orașului, prețurile au crescut substanțial față de anul trecut, mai exact cu 20%.

Cartierul Berceni ocupă locul al doilea în topul celor mai populare din București. Cumpărătorii care și-au axat căutările în această zonă s-au bucurat de prețuri chiar mai mici decât cele solicitate în Drumul Taberei, dar și de cea mai extinsă ofertă de apartamente din Capitală. Aproximativ 6.100 de locuințe au fost scoase la vânzare, în primele cinci luni ale acestui an, în cartierul din Sectorul 4. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a crescut aici, potrivit datelor Imobiliare.ro, cu 10% dacă ne raportăm la intervalul ianuarie-mai 2024.

Cele mai ieftine apartamente din oraș pot fi găsite, însă, în cartierul Ferentari din Sectorul 5. În acest caz, media se învârte în jurul valorii de 1.050 euro/mp util și chiar a scăzut cu aproape 10% într-un an. În ciuda prețurilor accesibile, cererea se menține la un nivel destul de redus în această zonă.

Ieftin și totuși scump în Cluj-Napoca

Cel mai căutat cartier clujean a fost în prima parte a acestui an Mănăștur. Chiar dacă acesta se menține printre cele mai accesibile din oraș, depășește cu mult media de preț înregistrată în alte zone ieftine care atrag puternic cumpărătorii în celelalte mari centre regionale analizate de Imobiliare.ro. 

Aproape 2.400 de apartamente noi și vechi au fost scoase la vânzare în Mănăștur, prețul mediu solicitat celor interesați de realizarea unei achiziții imobiliare fiind de 2.672 euro/mp util. Mai mult, apartamentele au ajuns să fie cu 15% mai scumpe decât în primele cinci luni ale anului trecut. Avantajul oferit de acest cartier este dat de numărul locuințelor disponibile pe piață, cel mai mare din întreg orașul. 

Apartamentele aflate în blocuri din zona Someșeni pot fi considerate cele mai ieftine din Cluj-Napoca. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor a stagnat în ultimul an și este de 2.142 euro/mp util. Și în acest caz, Clujul depășește cu mult celelalte mari orașe din țară.

Brașovenii, mai puțin interesați de preț în alegerea locuinței

Dacă în celelalte mari centre urbane cei mai mulți potențiali cumpărători și-au îndreptat căutările spre unele dintre cele mai accesibile cartiere, în cazul Brașovului cel mai popular cartier se poziționează mai degrabă în jumătatea superioară a clasamentului în privința prețurilor. Aici oferta este extrem de extinsă și include în cea mai mare parte apartamente construite în ultimii ani. Este vorba despre cartierul Tractorul unde în primele cinci luni au fost disponibile la vânzare 1.500 de apartamente. Prețul mediu solicitat pentru acestea a fost de 2.208 euro/mp util, cu 13% peste nivelul înregistrat în primele cinci luni ale lui 2024, arată datele Imobiliare.ro.

Astra ocupă locul al doilea în topul celor mai dorite cartiere brașovene. Aici întâlnim a doua cea mai extinsă ofertă de apartamente la vânzare din oraș și prețuri puțin mai mici decât în zona Tractorul, dar cu mult peste nivelul celor practicate în cartierele ieftine. În plus, aici proprietarii și dezvoltatorii au scumpit locuințele puternic în ultimul an. Discutăm despre un avans cu 20%, până la o medie de 2.000 euro/mp util.

Cumpărătorii care își doresc să achite cele mai mici prețuri pentru viitoarele lor locuințe ar trebui să-și înceapă căutările din zona Stupini. Prețul mediu înregistrat la nivelul acestui cartier a scăzut cu 5% față de cel practicat în intervalul ianuarie-mai 2024 și se menține în jurul valorii de 1.559 euro/mp util.

Oferta bogată atrage timișorenii, dar prețul contează

Calea Șagului a fost cea mai populară zonă din Timișoara în rândul potențialilor cumpărători în prima parte a anului 2025, pe fondul prețurilor mici corelate cu o ofertă extinsă. Aproximativ 640 de apartamente au fost scoase la vânzare aici în primele cinci luni, prețul mediu solicitat pentru acestea fiind de 1.538 euro/mp util. Avansul înregistrat la nivelul prețurilor, de doar 7%, a fost mult mai scăzut față de cel înregistrat într-un an în celelalte cartiere din marile orașe ale țării care au atras un număr considerabil de potențiali cumpărători. 

Cartierele Braytim și Girocului completează topul celor mai căutate zone în rândul cumpărătorilor timișoreni, ambele dispunând de prețuri relativ scăzute și de o ofertă bogată.

Cele mai ieftine apartamente pot fi găsite, în schimb, în cartierul Steaua. Cei interesați de realizarea unei achiziții imobiliare trebuie să scoată din buzunar o sumă medie de 1.422 euro/mp util. Chiar dacă rămâne cea mai accesibilă zonă a orașului și în cazul acesteia s-a putut observa o majorare cu aproape 10% a prețurilor într-un an.

Prețuri cu 12% mai mari în cel mai căutat cartier din Constanța

Cei mai mulți potențiali cumpărători care își doreau un apartament în Constanța și-au îndreptat atenția, în primele cinci luni ale acestui an, spre cartierul Tomis Nord. Aceștia au avut de ales din cele circa 800 de locuințe scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.816 euro/mp util, în creștere cu 12% față de cel practicat în urmă cu un an.

Locul al doilea în topul celor mai căutate zone din orașul de pe malul Mării Negre a fost ocupat de Inel II, iar al treilea a fost ocupat de zona CET. Aceasta din urmă a fost și cea mai ieftină în rândul zonelor cele mai căutate de către cumpărători, cu un preț mediu solicitat de 1.524 euro/mp util. Chiar dacă se menține una dintre cele mai accesibile din Constanța, avansul înregistrat aici la nivelul prețurilor a fost unul destul de consistent, mai exact cu 14% comparativ cu intervalul ianuarie-mai 2024.

Cele mai ieftine apartamente au fost scoase, însă, pe piață în cartierul Poarta 6. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor a fost mai mic de 1.500 euro/mp util, în ciuda avansului cu aproape 20% observat în același interval de timp.

Cel mai căutat cartier din Iași, printre cele mai ieftine din oraș

Cartierul Tătărași a atras cea mai mare cerere în prima parte a acestui an, potrivit datelor Imobiliare.ro. Aproximativ 1.100 de apartamente noi și vechi au fost disponibile celor interesați de realizarea unei achiziții imobiliare, iar prețul mediu solicitat pentru acestea a fost de 1.682 euro/mp util. 

Cumpărătorii s-au îndreptat în număr mare și către zona Nicolina, unde au fost scoase la vânzare 770 de apartamente cu un preț mediu de 1.678 euro/mp util, cu 15% mai mare față de cel solicitat de proprietari și dezvoltatori în primele cinci luni ale anului trecut.

Cele mai ieftine apartamente din Iași au putut fi găsite, însă, în cartierul Frumoasa. Prețul mediu solicitat pentru locuințele aflate aici a fost de 1.506 euro/mp util. Chiar dacă zona se află constant la coada clasamentului în privința prețurilor, o ușoară majorare, cu 6%, tot a putut fi observată în decursul ultimului an.

