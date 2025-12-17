Kronospan, printre primele companii din România complet conforme cu Regulamentul EUDR

În contextul noilor cerințe europene privind trasabilitatea lemnului și combaterea defrișărilor, Kronospan Trading SRL s-a numărat printre primele companii din România care au implementat deja procedurile cerute de Regulamentul (UE) 2023/1115 (EUDR).

Dl. Ionel Fleșeriu, Responsabil Management Integrat Kronospan, explică felul în care a navigat Kronospan, unul din cei mai mari producători de produse pe bază de lemn din România acest proces, care sunt provocările și de ce conformitatea EUDR este un pas esențial pentru sustenabilitatea industriei lemnului.

Ce reprezintă Regulamentul EUDR și care este scopul său principal?

I.F.: Regulamentul EUDR (Regulamentul UE privind defrișările și degradarea pădurilor) are ca scop prevenirea introducerii pe piața Uniunii Europene a produselor provenite din defrișări sau din exploatări forestiere necontrolate. Practic, toate companiile care comercializează produse pe bază de lemn trebuie să dovedească faptul că materia primă provine din surse legale și sustenabile, cu trasabilitate completă. Kronospan salută această inițiativă a Uniunii Europene, pentru că alinierea tuturor actorilor la aceleași standarde înseamnă un pas înainte pentru întreaga industrie.

„Ne-am pregătit din timp, înainte ca EUDR să devină obligatoriu”

Cum a abordat Kronospan Trading SRL acest proces de conformare?

I.F.: Ne-am asumat de la început o abordare proactivă. Încă din iunie 2024 am demarat o campanie amplă de informare a furnizorilor noștri, organizând seminarii și sesiuni de training privind obligațiile legale, modul de aplicare a EUDR și consecințele nerespectării. Scopul a fost ca întreaga noastră rețea de parteneri să fie pregătită înainte de intrarea în vigoare a regulamentului. Astfel, în momentul în care majoritatea companiilor încă analizau cerințele, Kronospan deja le implementa în practică.

„Am sprijinit fiecare furnizor să se înregistreze corect pe platforma Comisiei Europene”

Ați menționat sprijinul acordat furnizorilor pentru înregistrarea pe platforma Comisiei Europene. Cum s-a desfășurat acest proces?

I.F.: Odată devenită operațională platforma oficială EUDR, am sprijinit activ fiecare furnizor să își creeze contul și să își înregistreze compania. Am fost printre primii din România care am parcurs acest demers, ceea ce a implicat un efort constant din partea echipei noastre de achiziții, disponibilă 24/7. Am oferit asistență atât online, cât și prin vizite directe la sediile furnizorilor. Pentru noi, conformitatea EUDR este o responsabilitate comună, iar succesul depinde de pregătirea tuturor verigilor din lanțul de aprovizionare.

Ce presupune o „declarație de diligență” (DDS) și cum o verificați?

I.F.: Declarația de diligență este documentul central al procesului EUDR. Ea confirmă originea lemnului și traseul complet de la pădure până la procesator. Fiecare furnizor trebuie să ateste că lemnul nu provine din defrișări recente și respectă toate cerințele de legalitate. Echipa Kronospan verifică fiecare DDS în parte, înainte de a accepta materia primă.

Când ați început efectiv achizițiile doar pe baza declarațiilor EUDR?

I.F.: Începând cu luna iulie 2025, toate sortimentele de lemn brut achiziționate de Kronospan sunt însoțite de declarația de diligență (DDS). Iar din luna septembrie, acceptăm livrări către punctele noastre de lucru exclusiv dacă sunt însoțite de DDS valide. Este o decizie strategică prin care arătăm că respectarea regulamentului nu e o opțiune, ci o regulă internă asumată integral.

„Am creat un flux digital intern care urmărește fiecare lot de la sursă până la produsul finit”

Cum ați reușit să integrați aceste cerințe în procesele interne de producție?

I.F.: Am dezvoltat o soluție IT internă și un flux de lucru dedicat care asigură trasabilitatea completă a fiecărui lot. Sistemul nostru de gestionare a loturilor asociază automat numărul de referință EUDR fiecărui produs final. Astfel, putem demonstra pentru fiecare placă pe bază de lemn care este sursa materialului folosit și care este traseul său documentat. „Clienții noștri primesc produse complet conforme cu EUDR”

Ce înseamnă acest lucru pentru clienții Kronospan?

I.F.: Înseamnă garanția că produsele pe care le primesc sunt conforme cu cerințele europene privind sustenabilitatea și legalitatea lemnului. Fiecare lot de plăci livrat are un număr unic de referință și verificare EUDR, iar clienții pot solicita aceste informații în orice moment. Este o dovadă concretă a transparenței și a responsabilității noastre față de mediu și parteneri.

„Am ales să fim pregătiți mai devreme, nu să așteptăm amânări”

Există tendințe de amânare a aplicării regulamentului. De ce a ales Kronospan să implementeze mai devreme?

I.F.: Pentru noi, sustenabilitatea nu este doar o obligație legală, ci o parte esențială a culturii organizaționale. Am considerat că așteptarea ar fi fost contrară valorilor noastre. Prin implementarea timpurie, oferim stabilitate partenerilor noștri și un exemplu concret de conformare 100% la normele europene. „EUDR nu se poate aplica izolat – este nevoie de colaborare și educație continuă”

Care sunt principalele lecții învățate din acest proces?

I.F.: Cea mai importantă lecție este că implementarea EUDR nu se poate face izolat. Este nevoie de colaborare între toți actorii din lanțul valoric – furnizori, procesatori, autorități. De asemenea, digitalizarea și trasabilitatea în timp real sunt indispensabile pentru a menține încrederea între părți și pentru a reduce riscul de neconformitate.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră cu întreaga industrie”

Ce mesaj transmiteți partenerilor care urmează să aplice EUDR?

I.F.: Să înceapă din timp, să își formeze echipe dedicate și să colaboreze strâns cu partenerii lor industriali. Kronospan rămâne deschisă să împărtășească experiența acumulată și să susțină o implementare corectă și eficientă la nivel național. Credem că EUDR este o oportunitate reală de a construi o industrie mai responsabilă, în care trasabilitatea devine standardul firesc al calității.

Implementarea EUDR nu este doar o cerință legislativă, ci o dovadă a respectului față de resursele naturale și de partenerii noștri. Prin acțiunile sale, Kronospan Trading SRL demonstrează că se supune integral reglementărilor Uniunii Europene și contribuie activ la obiectivul comun: un lanț valoric transparent, legal și sustenabil.