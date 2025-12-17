Articol publicitar

Kronospan, printre primele companii din România complet conforme cu Regulamentul EUDR

0
0
Publicat:

În contextul noilor cerințe europene privind trasabilitatea lemnului și combaterea defrișărilor, Kronospan Trading SRL s-a numărat printre primele companii din România care au implementat deja procedurile cerute de Regulamentul (UE) 2023/1115 (EUDR).

Ionel Fleseriu jpg

Dl. Ionel Fleșeriu, Responsabil Management Integrat Kronospan, explică felul în care a navigat Kronospan, unul din cei mai mari producători de produse pe bază de lemn din România acest proces, care sunt provocările și de ce conformitatea EUDR este un pas esențial pentru sustenabilitatea industriei lemnului.

Ce reprezintă Regulamentul EUDR și care este scopul său principal?

I.F.: Regulamentul EUDR (Regulamentul UE privind defrișările și degradarea pădurilor) are ca scop prevenirea introducerii pe piața Uniunii Europene a produselor provenite din defrișări sau din exploatări forestiere necontrolate. Practic, toate companiile care comercializează produse pe bază de lemn trebuie să dovedească faptul că materia primă provine din surse legale și sustenabile, cu trasabilitate completă. Kronospan salută această inițiativă a Uniunii Europene, pentru că alinierea tuturor actorilor la aceleași standarde înseamnă un pas înainte pentru întreaga industrie.

„Ne-am pregătit din timp, înainte ca EUDR să devină obligatoriu”

 Cum a abordat Kronospan Trading SRL acest proces de conformare?

I.F.: Ne-am asumat de la început o abordare proactivă. Încă din iunie 2024 am demarat o campanie amplă de informare a furnizorilor noștri, organizând seminarii și sesiuni de training privind obligațiile legale, modul de aplicare a EUDR și consecințele nerespectării. Scopul a fost ca întreaga noastră rețea de parteneri să fie pregătită înainte de intrarea în vigoare a regulamentului. Astfel, în momentul în care majoritatea companiilor încă analizau cerințele, Kronospan deja le implementa în practică.

„Am sprijinit fiecare furnizor să se înregistreze corect pe platforma Comisiei Europene”

Ați menționat sprijinul acordat furnizorilor pentru înregistrarea pe platforma Comisiei Europene. Cum s-a desfășurat acest proces?

I.F.: Odată devenită operațională platforma oficială EUDR, am sprijinit activ fiecare furnizor să își creeze contul și să își înregistreze compania. Am fost printre primii din România care am parcurs acest demers, ceea ce a implicat un efort constant din partea echipei noastre de achiziții, disponibilă 24/7. Am oferit asistență atât online, cât și prin vizite directe la sediile furnizorilor. Pentru noi, conformitatea EUDR este o responsabilitate comună, iar succesul depinde de pregătirea tuturor verigilor din lanțul de aprovizionare.

Ce presupune o „declarație de diligență” (DDS) și cum o verificați?

I.F.: Declarația de diligență este documentul central al procesului EUDR. Ea confirmă originea lemnului și traseul complet de la pădure până la procesator. Fiecare furnizor trebuie să ateste că lemnul nu provine din defrișări recente și respectă toate cerințele de legalitate. Echipa Kronospan verifică fiecare DDS în parte, înainte de a accepta materia primă.

Când ați început efectiv achizițiile doar pe baza declarațiilor EUDR?

I.F.: Începând cu luna iulie 2025, toate sortimentele de lemn brut achiziționate de Kronospan sunt însoțite de declarația de diligență (DDS). Iar din luna septembrie, acceptăm livrări către punctele noastre de lucru exclusiv dacă sunt însoțite de DDS valide. Este o decizie strategică prin care arătăm că respectarea regulamentului nu e o opțiune, ci o regulă internă asumată integral.

„Am creat un flux digital intern care urmărește fiecare lot de la sursă până la produsul finit”

Cum ați reușit să integrați aceste cerințe în procesele interne de producție?

I.F.: Am dezvoltat o soluție IT internă și un flux de lucru dedicat care asigură trasabilitatea completă a fiecărui lot. Sistemul nostru de gestionare a loturilor asociază automat numărul de referință EUDR fiecărui produs final. Astfel, putem demonstra pentru fiecare placă pe bază de lemn care este sursa materialului folosit și care este traseul său documentat. „Clienții noștri primesc produse complet conforme cu EUDR”

Ce înseamnă acest lucru pentru clienții Kronospan?

I.F.: Înseamnă garanția că produsele pe care le primesc sunt conforme cu cerințele europene privind sustenabilitatea și legalitatea lemnului. Fiecare lot de plăci livrat are un număr unic de referință și verificare EUDR, iar clienții pot solicita aceste informații în orice moment. Este o dovadă concretă a transparenței și a responsabilității noastre față de mediu și parteneri.

„Am ales să fim pregătiți mai devreme, nu să așteptăm amânări”

Există tendințe de amânare a aplicării regulamentului. De ce a ales Kronospan să implementeze mai devreme?

I.F.: Pentru noi, sustenabilitatea nu este doar o obligație legală, ci o parte esențială a culturii organizaționale. Am considerat că așteptarea ar fi fost contrară valorilor noastre. Prin implementarea timpurie, oferim stabilitate partenerilor noștri și un exemplu concret de conformare 100% la normele europene. „EUDR nu se poate aplica izolat – este nevoie de colaborare și educație continuă”

Care sunt principalele lecții învățate din acest proces?

I.F.: Cea mai importantă lecție este că implementarea EUDR nu se poate face izolat. Este nevoie de colaborare între toți actorii din lanțul valoric – furnizori, procesatori, autorități. De asemenea, digitalizarea și trasabilitatea în timp real sunt indispensabile pentru a menține încrederea între părți și pentru a reduce riscul de neconformitate.

 „Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră cu întreaga industrie”

Ce mesaj transmiteți partenerilor care urmează să aplice EUDR?

I.F.: Să înceapă din timp, să își formeze echipe dedicate și să colaboreze strâns cu partenerii lor industriali. Kronospan rămâne deschisă să împărtășească experiența acumulată și să susțină o implementare corectă și eficientă la nivel național. Credem că EUDR este o oportunitate reală de a construi o industrie mai responsabilă, în care trasabilitatea devine standardul firesc al calității.

Implementarea EUDR nu este doar o cerință legislativă, ci o dovadă a respectului față de resursele naturale și de partenerii noștri. Prin acțiunile sale, Kronospan Trading SRL demonstrează că se supune integral reglementărilor Uniunii Europene și contribuie activ la obiectivul comun: un lanț valoric transparent, legal și sustenabil.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice”
digi24.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai multă atenție la raft
playtech.ro
image
„Va fi o nenorocire!”. Mihai Stoica și Andrei Nicolescu anunță un scenariu fără precedent în Superliga României
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anunțul care vizează 48 de națiuni a făcut rapid înconjurul lumii. Premierul britanic a reacționat instant
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Leontin Chiorpec, fost fotbalist de doar 39 ani, și-a pierdut viața în drum spre serviciu. Era tatăl unui băiețel și doar ce se căsătorise: „Un soț bun și cel mai minunat tată”
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Pensionarii din România care vor primi bani în plus de anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat
mediaflux.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?