Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Analiză Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială cresc veniturile companiilor aeriene

Publicat:

Veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri în 2026, Jocurile Olimpice de iarnă și Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creșterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI.

Pasageri într-un avion
Veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri în 2026. Foto arhivă

Companiile aeriene se așteaptă la o creștere de 4,5% în acest an, după ce în 2025 se estimează că industria a înregistrat deja cea mai bună performanță financiară din istorie, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) raportând că veniturile totale au depășit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istorie.

Cu toate acestea, în spatele acestor cifre impresionante se ascunde un sector constrâns de geopolitică, blocaje în lanțul de aprovizionare și marje extrem de reduse, care fac companiile aeriene vulnerabile la eventuale șocuri legate de cerere, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu, în analiza sa privind industria. În acest context dificil, imprevizibilitatea administrației Trump, tarifele vamale, restricțiile de viză și instabilitatea indusă de aceste lucruri împing America de Nord în partea de jos a clasamentului creșterii afacerilor companiilor aviatice.

Europa va avea cea mai puternică performanță financiară

Conform raportului IATA, costurile totale ale industriei aeriene sunt estimate să ajungă la 981 miliarde de dolari în 2026, o creștere de 4,2% față de anul precedent. Raportul prevede, de asemenea, că industria aeriană din Europa va înregistra cea mai puternică performanță financiară în termeni absoluți dintre toate regiunile în 2026, cu profituri nete estimate la 14,0 miliarde de dolari și o marjă de 4,9%, în mare parte neschimbată față de 2025. Companiile aeriene europene demonstrează o gestionare disciplinată a capacității și factori de încărcare puternici, în prezent la 84,7%, deși încă sub nivelul maxim din 2019 de 85,2%, lăsând loc pentru creșteri suplimentare ale eficienței. „Transportatorii low-cost au performanțe deosebit de bune, înregistrând o creștere de două cifre și depășind transportatorii cu servicii complete în ceea ce privește marja de profit net”, spune Maioreanu.

În SUA creșterea veniturilor a stagnat din cauza măsurilor luate de Trump

În schimb, America de Nord este pe cale să-și piardă poziția de cea mai profitabilă regiune în termeni absoluți pentru industria de transport aerian, cu profituri nete estimate la 10,8 miliarde de dolari în 2025 și 11,3 miliarde de dolari în 2026, Europa preluând conducerea. Anul s-a dovedit dificil pentru companiile aeriene din America de Nord, în special în Statele Unite, unde creșterea veniturilor a stagnat, iar piața internă s-a contractat. O serie de factori nefavorabili au afectat cererea: incertitudinea politică în jurul tarifelor vamale și regulile de imigrare mai stricte au afectat atât călătoriile interne, cât și pe cele externe.

Măsurile bruște luate de administrația Trump, precum suspendarea procesării vizelor de imigrare pentru 75 de țări, începând cu 21 ianuarie, anunțată cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare, sunt îngrijorătoare, deoarece Statele Unite, împreună cu Mexic și Canada, sunt gazdele Cupei Mondiale FIFA, care începe pe 11 iunie. Deși suspendarea nu afectează vizele turistice, FIFA a avertizat că achiziționarea unui bilet la meci nu garantează intrarea în țara respectivă și a îndemnat suporterii să solicite viza cât mai curând posibil. Evenimentul, care se preconizează că va contribui cu 17,2 miliarde de dolari la PIB-ul SUA și va atrage 10 milioane de vizitatori, se confruntă acum cu o posibilă urgență logistică și de reputație.

Traficul de pasageri, estimat să crească cu 5%

IATA prognozează că traficul de pasageri va înregistra o creștere de 4,9% față de anul precedent în ceea ce privește veniturile pe pasager-kilometru (RPK). Aceasta reprezintă o încetinire față de creșterea estimată de 5,2% pentru 2025, determinată nu de slăbirea cererii, ci de constrângerile persistente în materie de capacitate – întârzierile în livrarea aeronavelor, cele induse de întreținere și lipsa forței de muncă - continuă să limiteze capacitatea companiilor aeriene de a-și extinde operațiunile. Ca urmare, se estimează că gradul de încărcare cu pasageri va atinge un nivel record de 83,8% în 2026, menținând aeronavele remarcabil de pline și susținând randamentele într-un mediu de operare altfel turbulent. Dacă ne uităm la regiuni, cea mai puternică creștere este prevăzută în zona Asia-Pacific (7,3%), urmată de America Latină (6,6%), Orientul Mijlociu (6,1%) și Africa (6%). Europa reprezintă 3,8%, în timp ce cea mai mică creștere a contribuției la traficul de pasageri provine din Statele Unite (1,5%).

Se preconizează că volumul transportului aerian de marfă va crește cu 2,4% în acest an, beneficiind de expansiunea comerțului electronic, de cererea de semiconductori și de schimbarea structurală către transportul aerian al mărfurilor de mare valoare și sensibile la factorul timp. Deși expansiunea comerțului ar putea încetini în 2026, după o creștere prognozată a transportului aerian de marfă de 3,1% în 2025, acesta rămâne opțiunea preferată atunci când viteza contează cel mai mult, traficul de marfă din zona Asia-Pacific fiind proiectat să crească cu 6% pe fondul incertitudinilor globale persistente, consolidând rolul transportului aerian ca fiind cel mai fiabil mod de livrare. Se estimează că celelalte regiuni vor crește cu aproximativ 2%, în timp ce Orientul Mijlociu va stagna, America de Nord fiind singura regiune ce probabil va înregistra o scădere de 0,5%.

Cu Jocurile Olimpice de iarnă luna viitoare și Cupa Mondială FIFA în iunie 2026, toate ingredientele sunt reunite pentru ca acest an să fie unul de succes pentru industria aeriană în ceea ce privește traficul de pasageri”, punctează analistul.

