Vot în Parlamentul European pentru drepturile pasagerilor aerieni: eurodeputații cer bagaj de mână gratuit

Parlamentul European a adoptat, miercuri, cu 652 de voturi pentru, 15 împotrivă și nouă abțineri, o poziție fermă privind actualizarea drepturilor pasagerilor aerieni, într-o dispută directă cu Consiliul UE. Miza este uriașă pentru milioanele de călători europeni. Legislativul de la Strasbourg vrea să oblige companiile aeriene să accepte gratuit un bagaj de mână și să mențină compensațiile pentru zborurile întârziate cu peste 3 ore, drepturi pe care statele membre (Consiliul) au încercat să le diminueze.

Votul de miercuri reprezintă răspunsul Parlamentului la poziția Consiliului din iunie 2025. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, membru al Comisiei TRAN și raportor pe subiectul bagajelor, a explicat pentru Adevărul culisele acestei bătălii legislative.

„Este o situație care nu s-a mai întâmplat de mult, o întoarcere și o luptă cu Consiliul. EI reduseseră drepturile pasagerilor, iar noi (n.red. -Parlamentul European) ne consolidăm poziția. Situația este mult mai complexă”, a declarat Gheorghe Falcă pentru „Adevărul”.

Potrivit oficialului, Consiliul a adoptat o poziție favorabilă companiilor aeriene în detrimentul pasagerilor, reducând semnificativ drepturile acestora.

„Surprinzător, Consiliul a mers destul de mult în favoarea companiilor aeriene, chiar reducând drepturile cetățenilor în caz de întârzieri și măresc marja în care nu se acordă despăgubiri. De aceea ne consolidăm poziția și mergem la a treia lectură”, a adăugat Falcă.

Gheorghe Falcă: „Un cetățean nu poate călători cu avionul fără un bagaj minim necesar, nu e navetist”

Unul dintre punctele cele mai sensibile pentru pasagerii români, utilizatori frecvenți ai companiilor low-cost precum Wizz Air sau Ryanair, este politica bagajelor. Parlamentul European propune standardizarea dimensiunilor și eliminarea taxelor ascunse.

Conform noilor propuneri, pasagerii vor avea dreptul de a transporta la bord, fără costuri suplimentare, un obiect personal (geantă, rucsac, laptop) plus un bagaj de mână mic de cel mult 100 cm (lungime+lățime+înălțime) și cel mult 7kg.

„Am fost raportorul pe acest subiect, plecând de la o petiție a cetățenilor, transmisă Comisiei de petiții. În 2023, cetățenii ne-au semnalat că la Ryanair era inclus un bagaj, la Wizz un bagaj, la alte companii tot un bagaj, și toate acestea se plăteau separat”, explică Gheorghe Falcă.

Europarlamentarul liberal detaliază noile dimensiuni standardizate propuse:

„Bagajul trebuie să aibă, pe lungime, lățime și înălțime, împreună, 100 cm. Borseta intră natural și trebuie inclusă în preț. La un moment dat, prețul biletului era mai mic decât cel al bagajului la multe companii. Noi am considerat că un cetățean nu poate călători cu avionul fără un bagaj minim necesar, pentru că nu e navetist. Trebuie să îi oferim acest minim, iar companiile aeriene nu l-au acceptat inițial. Trolerele actuale au 120 cm, iar ei au propus reducerea la 100 cm. Dacă se va aproba, acesta va fi indicatorul standard pentru bagajul permis în avion”, a precizat Falcă pentru Adevărul.

Compensația la 3 ore vs. 4-6 ore

Cea mai dură dispută se poartă pe tema întârzierilor. În prezent, pasagerii primesc compensații dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore. Consiliul a propus ridicarea acestui prag la 4, respectiv 6 ore, în funcție de distanță. O analiză de impact arată că propunerea Consiliului ar elimina dreptul la compensație pentru aproximativ 60% dintre pasagerii care sunt astăzi eligibili.

Eurodeputații resping categoric acest regres. Ei cer:

Menținerea pragului de 3 ore pentru declanșarea compensațiilor.

Valoarea compensațiilor să fie între 300 și 600 de euro (Consiliul dorește 300-500 euro).

Formulare pre-completate trimise de companii în termen de 48 de ore pentru a simplifica procesul de despăgubire și a evita birocrația excesivă sau apelarea la agenții de recuperare.

De asemenea, lista „circumstanțelor extraordinare” (care scutesc companiile de plată, cum ar fi vremea extremă sau grevele neprevăzute) va fi strict actualizată și exhaustivă, pentru a elimina portițele de scăpare folosite abuziv de operatori.

Drepturi extinse pentru familii și persoane cu dizabilități

Noile reguli pun accent și pe demnitatea pasagerilor vulnerabili. Eurodeputații insistă ca persoanele cu mobilitate redusă, femeile însărcinate și părinții cu copii mici să aibă prioritate la îmbarcare. Mai mult, însoțitorii persoanelor cu dizabilități trebuie să primească locuri adiacente gratuit, fără a fi obligați să plătească taxe suplimentare pentru rezervarea locului.

Votul de miercuri din Parlamentul European va mandata echipa de negociere a Parlamentului să apere aceste drepturi în discuțiile finale cu statele membre. Pentru România, o țară cu o diasporă numeroasă și dependentă de transportul aerian, menținerea acestor standarde este vitală.