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Investițiile străine în România au scăzut cu 25%, iar datoria externă continuă să crească. Ce arată cifrele BNR înainte de evaluarea agențiilor de rating

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Banca Națională a României a publicat miercuri noile date privind balanța de plăți și datoria externă, acestea indicând o ușoară îmbunătățire a deficitului de cont curent în primele cinci luni ale anului 2026. În același timp însă, investițiile străine directe au înregistrat un recul semnificativ, iar datoria externă a României a continuat să crească.

BNR a publicat noile date privind balanța de plăți și datoria externă. FOTO arhivă Adevărul
BNR a publicat noile date privind balanța de plăți și datoria externă. FOTO arhivă Adevărul

Potrivit datelor BNR, deficitul de cont curent s-a situat la 11,425 miliarde de euro în primele cinci luni ale acestui an comparativ cu 12,075 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Reducerea de aproximativ 650 de milioane de euro arată o ușoară diminuare a dezechilibrului dintre sumele pe care România le încasează și cele pe care le plătește în relațiile economice externe.

„În perioada ianuarie-mai 2026 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 425 milioane euro, comparativ cu 12 075 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent similar, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 264 milioane euro”, precizează BNR într-un comunicat transmis miercuri, 15 iulie.

Contul curent al balanței de plăți. FOTO BNR
Contul curent al balanței de plăți. FOTO BNR

Banca centrală precizează că scăderea deficitului a fost influențată în principal de reducerea deficitului comercial cu 536 milioane de euro și de diminuarea deficitului veniturilor secundare cu 264 milioane de euro.

Datele BNR, AICI.

Semnal de alarmă: investițiile străine au scăzut cu un sfert

În contrast cu evoluția deficitului de cont curent, investițiile străine directe au consemnat o scădere importantă.

Datele BNR arată că în primele cinci luni din 2026 investițiile străine directe au totalizat 2,195 miliarde de euro, față de 2,913 miliarde de euro în perioada similară din 2025. Diferența reprezintă un declin de aproximativ 25%.

Scăderea fluxurilor de capital străin vine într-un moment sensibil pentru economia românească, pe fondul preocupărilor legate de situația fiscal-bugetară și de perspectivele de creștere economică. Reducerea investițiilor poate fi interpretată ca un semnal de prudență din partea investitorilor internaționali.

Datoria externă a depășit 230 de miliarde de euro

BNR mai arată că datoria externă totală a României a crescut cu 2,451 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, ajungând la 230,9 miliarde de euro la finalul lunii mai.

Din total, datoria pe termen lung reprezintă 183,9 miliarde de euro, respectiv 79,6% din totalul datoriei externe, în timp ce datoria pe termen scurt se situează la aproape 47 de miliarde de euro, reprezentând 20,4%.

Datoria externă. FOTO BNR
Datoria externă. FOTO BNR

Pe de altă parte, rata serviciului datoriei externe pe termen lung s-a redus la 15,5%, de la 18,4% în 2025, ceea ce indică un efort mai mic pentru plata ratelor și dobânzilor aferente datoriei externe.

Totodată, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a rămas la 6 luni, nivel similar celui înregistrat la finalul anului trecut.

Urmează evaluarea agențiilor de rating

Publicarea acestor date are loc în contextul în care marile agenții internaționale de rating analizează situația economică a României

Economistul Adrian Mitroi a declarat la Antena 3 CNN că problemele structurale ale economiei românești și nivelul ridicat al îndatorării reprezintă motive de îngrijorare pentru investitori și pentru agențiile de rating.

Evaluările sunt urmărite cu atenție de piețele financiare, existând temeri privind o posibilă retrogradare a ratingului suveran în categoria junk (nerecomandată investițiilor).

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