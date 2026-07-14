Avertismentul BNR: Deciziile economice greșite pot costa România decenii. Aderarea la euro rămâne un proiect strategic

România trebuie să rămână angajată în atingerea obiectivului de aderare la zona euro, iar politicile economice trebuie fundamentate riguros, pentru a evita direcții greșite ale căror efecte pot necesita corecții costisitoare pe termen lung, susține viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu.

Într-un articol publicat pe blogul său, viceguvernatorul BNR afirmă că deciziile economice trebuie construite pe baza analizelor, a datelor și a unei perspective pe termen lung.

„Politicile economice ne pot duce pe direcții greșite, a căror corijare să necesite costuri vreme de decenii”, a transmis Cosmin Marinescu, subliniind importanța unui mod de gândire economic bazat pe concepte, cercetare și fundamentare riguroasă.

Potrivit acestuia, tinerii economiști au un rol important în dezvoltarea calității instituționale și a competitivității economice a României, prin implicarea în proiecte cu obiective pe termen lung și prin adaptarea analizelor economice la temele actuale, precum transformările tehnologice și digitale, schimbările climatice, inovarea și rolul instituțiilor în dezvoltarea economică.

Aderarea la zona euro, obiectiv strategic pentru următorul deceniu

Cosmin Marinescu afirmă că România trebuie să continue eforturile pentru ajustarea dezechilibrelor și pentru reluarea parcursului de îndeplinire a criteriilor de convergență nominală.

„România trebuie să rămână ferm angajată în urmărirea obiectivului său strategic de aderare la zona euro”, a declarat viceguvernatorul BNR.

În opinia sa, aderarea la zona euro poate reprezenta proiectul strategic al României pentru următorul deceniu.

Marinescu consideră că adoptarea monedei euro ar însemna o economie mai puternică și un nivel de trai mai bun pentru populație, prin efecte precum o piață mai eficientă și extinsă, dobânzi mai reduse și stabile și rezerve financiare mai solide.

Totodată, acesta apreciază că aderarea la zona euro ar reprezenta un pas important pentru consolidarea poziției României în nucleul economic al Europei.

Convergența economică, etapă necesară înaintea aderării

În perspectiva aderării la zona euro, viceguvernatorul BNR subliniază importanța continuării procesului de ajustare a dezechilibrelor economice și a reluării parcursului de îndeplinire a criteriilor de convergență nominală.

Potrivit acestuia, atingerea obiectivului de aderare la zona euro presupune menținerea unui parcurs economic care să permită României să se apropie de nivelurile de stabilitate și performanță necesare integrării într-un spațiu monetar comun.

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Aderarea la zona euro este prezentată de Marinescu nu doar ca o schimbare de monedă, ci ca parte a unui proces mai amplu de consolidare economică și instituțională.

Deciziile economice au efecte pe termen lung

Viceguvernatorul BNR atrage atenția că politicile economice influențează evoluția unei țări pe perioade îndelungate și că deciziile insuficient fundamentate pot avea consecințe care necesită corectări de durată.

În articolul său, Marinescu vorbește despre importanța menținerii mecanismelor concurențiale, a libertății comerciale și a disciplinei instituționale, pe care le consideră elemente importante pentru dezvoltarea economică.

„Apărarea logicii economice rămâne esențială, deoarece numai astfel putem înțelege cum inițiativa individuală și cooperarea socială creează valoare și susțin progresul”, a afirmat acesta.

El susține că o școală economică puternică trebuie să contribuie la formarea unui mod de gândire capabil să susțină politici publice fundamentate și să protejeze economia de decizii nefundamentate.

România trebuie să treacă de la adaptare la construcție

În opinia lui Cosmin Marinescu, România trebuie să treacă de la o perioadă de adaptare la una de viziune și construcție.

Viceguvernatorul BNR menționează că evenimente precum pandemia și războiul din Ucraina au avut efecte importante asupra economiei globale și că România trebuie să își valorifice avantajele economice și geopolitice.

Acesta indică drept direcții importante consolidarea poziției României în Uniunea Europeană și NATO, precum și dezvoltarea relațiilor economice prin integrarea în structuri precum OCDE și zona euro.

Marinescu menționează oportunități în domenii precum energia nucleară, industria de apărare și tehnologiile emergente, care pot contribui la dezvoltarea economică prin valorificarea avantajelor României.

Rolul instituțiilor în stabilitatea economică

Viceguvernatorul BNR afirmă că instituțiile solide, educația economică și respectarea principiilor economiei de piață sunt elemente esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung.

Potrivit acestuia, o școală de economie puternică are rolul de a contribui la creșterea calității politicilor publice și de a oferi instrumente pentru înțelegerea provocărilor economice actuale.

El arată că apărarea logicii economice este necesară pentru a înțelege modul în care inițiativa individuală, cooperarea socială și mediul instituțional contribuie la crearea de valoare și la progresul economic.

Marinescu precizează că Banca Națională a României va continua să reprezinte un pilon de stabilitate și credibilitate pentru sistemul monetar și economia României, în limitele atribuțiilor sale legale și cu obiectivul menținerii stabilității prețurilor.

Mesajul transmis de viceguvernatorul BNR este că România trebuie să își fundamenteze politicile economice pe termen lung, să continue ajustarea dezechilibrelor și să urmărească obiectivul strategic al aderării la zona euro.