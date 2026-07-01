search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Greșeala majoră pe care o facem toți când pornim aerul condiționat și cum ne încarcă inutil factura la energie

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Facturile la energie din timpul verii sunt influențate direct de modul în care este utilizat aparatul de aer condiționat. Diferențele de consum nu țin doar de eficiența echipamentului, ci mai ales de temperatura setată, durata de funcționare, întreținerea și modul în care locuința este protejată termic.

Un aparat de aer condiționat montat pe un perete, deasupra canapelei pe care doarme un copil
Diferențele de consum nu țin doar de eficiența echipamentului. Foto arhivă

În multe situații, ajustări simple pot reduce consumul fără a afecta nivelul de confort.

Temperatura setată influențează cel mai mult consumul

Temperatura aleasă pe termostat este principalul factor care determină consumul de energie. Setările foarte joase nu accelerează răcirea încăperii, ci doar cresc durata de funcționare a aparatului.

În practică, diferența dintre 24-26 de grade și valori mai scăzute se reflectă direct în consumul de energie. Intervalul recomandat pentru confort termic în sezonul cald rămâne în jurul acestor valori, în condițiile în care fiecare grad în minus presupune un efort suplimentar din partea sistemului.

Schimbările frecvente de temperatură sau pornirea și oprirea repetată determină, de asemenea, variații de consum, deoarece aparatul trebuie să compenseze constant diferențele termice din încăpere.

Funcționarea continuă este, în multe cazuri, mai eficientă decât pornirile repetate

Aparatele de aer condiționat de tip inverter își ajustează automat puterea în funcție de temperatura din cameră. În cazul acestora, menținerea unei funcționări constante la un nivel moderat este, de regulă, mai eficientă decât oprirea completă și repornirea ulterioară.

Modelele fără inverter consumă mai mult în momentul pornirii, ceea ce face ca utilizarea intermitentă să fie mai puțin eficientă din punct de vedere energetic.

Funcțiile automate sau modul „eco”, disponibile pe multe echipamente moderne, contribuie la reglarea consumului în funcție de necesarul real de răcire.

Pierderile de aer rece cresc consumul în mod semnificativ

Eficiența unui aparat de aer condiționat este direct influențată de modul în care este izolată locuința. Pierderile de aer rece prin ferestre, uși sau pereți neizolați obligă sistemul să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura setată.

Cum topește canicula productivitatea și creșterea economică a României. Greșeala pe care o fac multe companii vara

Expunerea directă la soare a camerelor crește, de asemenea, necesarul de răcire. În astfel de situații, utilizarea jaluzelelor sau a draperiilor poate reduce încălzirea interioară și implicit timpul de funcționare al aparatului.

Etanșarea ferestrelor și limitarea schimbului de aer cu exteriorul contribuie la menținerea stabilității termice în interior.

Întreținerea periodică influențează randamentul aparatului

Filtrele murdare reduc fluxul de aer și pot duce la creșterea consumului de energie. În timp, acumularea de praf și impurități afectează eficiența sistemului și capacitatea de răcire.

Curățarea regulată a filtrelor și verificarea instalației contribuie la menținerea performanței inițiale a aparatului. În anumite cazuri, lipsa întreținerii poate duce la scăderi de eficiență de ordinul zecilor de procente.

Nivelul de agent frigorific și starea generală a instalației influențează, de asemenea, consumul total.

Poziționarea aparatului influențează distribuția aerului

Amplasarea unității interioare are impact asupra modului în care aerul rece este distribuit în încăpere. O poziționare care blochează circulația aerului sau expune aparatul la surse directe de căldură poate reduce eficiența răcirii.

Un flux de aer uniform permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate și reduce durata de funcționare la capacitate maximă.

Funcțiile de programare și modurile automate reduc consumul inutil

Funcțiile de programare permit oprirea sau pornirea automată a aparatului în funcție de intervalele de utilizare. Acest lucru reduce funcționarea în perioadele în care nu este necesară răcirea spațiului.

Modul „sleep” ajustează treptat temperatura pe timpul nopții, în funcție de scăderea temperaturii exterioare, contribuind la reducerea consumului.

Aceste funcții sunt utilizate pentru a adapta funcționarea aparatului la ritmul real de utilizare al locuinței.

Comportamentul utilizatorului influențează consumul final

Modul în care este utilizat aparatul de aer condiționat are impact direct asupra consumului. Deschiderea frecventă a ferestrelor în timpul funcționării sau utilizarea simultană a unor surse de căldură din interior pot crește necesarul de energie.

În multe situații, consumul final este determinat mai mult de aceste obiceiuri decât de caracteristicile tehnice ale aparatului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Sunt dezinterese mari la mijloc!
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș
fanatik.ro
image
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Două zodii vor avea parte de un câștig nesperat chiar pe 1 iulie. Acești nativi vor scăpa, în sfârșit, de greutăti
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Cine este Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" acuzat că a ţinut mii de bolnavi în condiţii inumane
observatornews.ro
image
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Temperatura ideală pentru aerul condiționat în zilele cu peste 40 de grade. Recomandarea medicului, aşa scazi şi factura la curent
playtech.ro
image
Vestea cea mai bună a verii la CFR Cluj. „Am plătit la UEFA!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
Două zodii vor avea parte de un câștig nesperat chiar pe 1 iulie. Acești nativi vor scăpa, în sfârșit, de greutăti
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Putin își face baze militare la granița cu NATO. Dezvălurile serviciilor secrete de informații
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
Cum arată Gina Pistol în costum de baie. Vedeta a făcut furori pe plajă
click.ro
image
Ce amintiri au vedetele din perioada BAC-ului? Cine era să leșine și cine a luat aproape 10 pe linie? „Am uitat buletinul acasă”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic