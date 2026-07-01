Greșeala majoră pe care o facem toți când pornim aerul condiționat și cum ne încarcă inutil factura la energie

Facturile la energie din timpul verii sunt influențate direct de modul în care este utilizat aparatul de aer condiționat. Diferențele de consum nu țin doar de eficiența echipamentului, ci mai ales de temperatura setată, durata de funcționare, întreținerea și modul în care locuința este protejată termic.

În multe situații, ajustări simple pot reduce consumul fără a afecta nivelul de confort.

Temperatura setată influențează cel mai mult consumul

Temperatura aleasă pe termostat este principalul factor care determină consumul de energie. Setările foarte joase nu accelerează răcirea încăperii, ci doar cresc durata de funcționare a aparatului.

În practică, diferența dintre 24-26 de grade și valori mai scăzute se reflectă direct în consumul de energie. Intervalul recomandat pentru confort termic în sezonul cald rămâne în jurul acestor valori, în condițiile în care fiecare grad în minus presupune un efort suplimentar din partea sistemului.

Schimbările frecvente de temperatură sau pornirea și oprirea repetată determină, de asemenea, variații de consum, deoarece aparatul trebuie să compenseze constant diferențele termice din încăpere.

Funcționarea continuă este, în multe cazuri, mai eficientă decât pornirile repetate

Aparatele de aer condiționat de tip inverter își ajustează automat puterea în funcție de temperatura din cameră. În cazul acestora, menținerea unei funcționări constante la un nivel moderat este, de regulă, mai eficientă decât oprirea completă și repornirea ulterioară.

Modelele fără inverter consumă mai mult în momentul pornirii, ceea ce face ca utilizarea intermitentă să fie mai puțin eficientă din punct de vedere energetic.

Funcțiile automate sau modul „eco”, disponibile pe multe echipamente moderne, contribuie la reglarea consumului în funcție de necesarul real de răcire.

Pierderile de aer rece cresc consumul în mod semnificativ

Eficiența unui aparat de aer condiționat este direct influențată de modul în care este izolată locuința. Pierderile de aer rece prin ferestre, uși sau pereți neizolați obligă sistemul să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura setată.

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Expunerea directă la soare a camerelor crește, de asemenea, necesarul de răcire. În astfel de situații, utilizarea jaluzelelor sau a draperiilor poate reduce încălzirea interioară și implicit timpul de funcționare al aparatului.

Etanșarea ferestrelor și limitarea schimbului de aer cu exteriorul contribuie la menținerea stabilității termice în interior.

Întreținerea periodică influențează randamentul aparatului

Filtrele murdare reduc fluxul de aer și pot duce la creșterea consumului de energie. În timp, acumularea de praf și impurități afectează eficiența sistemului și capacitatea de răcire.

Curățarea regulată a filtrelor și verificarea instalației contribuie la menținerea performanței inițiale a aparatului. În anumite cazuri, lipsa întreținerii poate duce la scăderi de eficiență de ordinul zecilor de procente.

Nivelul de agent frigorific și starea generală a instalației influențează, de asemenea, consumul total.

Poziționarea aparatului influențează distribuția aerului

Amplasarea unității interioare are impact asupra modului în care aerul rece este distribuit în încăpere. O poziționare care blochează circulația aerului sau expune aparatul la surse directe de căldură poate reduce eficiența răcirii.

Un flux de aer uniform permite atingerea mai rapidă a temperaturii setate și reduce durata de funcționare la capacitate maximă.

Funcțiile de programare și modurile automate reduc consumul inutil

Funcțiile de programare permit oprirea sau pornirea automată a aparatului în funcție de intervalele de utilizare. Acest lucru reduce funcționarea în perioadele în care nu este necesară răcirea spațiului.

Modul „sleep” ajustează treptat temperatura pe timpul nopții, în funcție de scăderea temperaturii exterioare, contribuind la reducerea consumului.

Aceste funcții sunt utilizate pentru a adapta funcționarea aparatului la ritmul real de utilizare al locuinței.

Comportamentul utilizatorului influențează consumul final

Modul în care este utilizat aparatul de aer condiționat are impact direct asupra consumului. Deschiderea frecventă a ferestrelor în timpul funcționării sau utilizarea simultană a unor surse de căldură din interior pot crește necesarul de energie.

În multe situații, consumul final este determinat mai mult de aceste obiceiuri decât de caracteristicile tehnice ale aparatului.