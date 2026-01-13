search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Peste 70% din produsele exportate de Transnistria ajung în UE. România, în topul primelor trei țări importatoare

Publicat:

Peste 70% din exporturile regiunii separatiste Transnistria ajung pe piața Uniunii Europene, România fiind unul dintre principalii importatori, potrivit datelor Biroului Politici de Reintegrare (BPR) de la Chișinău.

România, printre principalii importatori din Republica Moldova. FOTO: arhivă
România, printre principalii importatori din Republica Moldova. FOTO: arhivă

Regiunea separatistă Transnistria continuă să-și direcționeze majoritatea comerțului exterior către Uniunea Europeană. În 2025, Chișinăul a emis 3.894 de certificate de origine pentru agenții economici din Transnistria, dintre care 2.099 au vizat produse destinate pieței UE, cu România, Polonia și Italia în fruntea listelor de importatori. Aceasta înseamnă că aproximativ 71% din exporturile regiunii au ajuns în state membre ale Uniunii Europene, consolidând legăturile economice cu piața europeană, potrivit Agerpres.

Totodată, atât exporturile, cât și importurile au înregistrat o scădere ușoară comparativ cu anii anteriori. Exporturile din Transnistria au fost cu 12% mai mici față de 2023, iar importurile din UE au reprezentat 48% din total, în scădere cu 6% față de aceeași perioadă.

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) subliniază că tranzacțiile comerciale prin punctele de control și utilizarea actelor emise de autoritățile de la Chișinău au sprijinit reintegrarea economică a Transnistriei în ultimii patru ani. Adaptarea lanțurilor logistice și reorientarea comerțului au permis consolidarea legăturilor economice între cele două maluri ale Nistrului și aplicarea uniformă a regulilor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Această strategie nu doar că susține economia locală, ci și contribuie la creșterea transparenței și controlului asupra comerțului, asigurând că agenții economici din Transnistria respectă legislația și standardele comerciale ale Republicii Moldova.

România, Polonia și Italia rămân astfel principalii beneficiari ai comerțului transnistrean cu Uniunea Europeană, ceea ce reflectă importanța legăturilor economice regionale pentru stabilitatea și integrarea economică a regiunii.

Republica Moldova

