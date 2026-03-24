Hidroelectrica a lansat procedura de achiziţie pentru echipamentele Centralei Nehoiaşu II: „Va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile”

Hidroelectrica a lansat marţi, 24 martie, procedura de achiziţie pentru proiectarea, furnizarea şi montajul echipamentelor mecanice şi electrice aferente Centralei Hidroelectrice Nehoiaşu II, precum şi pentru extinderea staţiei de transformare de 110 kV din cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu.

Proiectul reprezintă una dintre investiţiile strategice în dezvoltarea capacităţilor de producţie de energie regenerabilă şi în consolidarea securităţii energetice a României, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Estimat la aproximativ 49,5 milioane euro (fără TVA), contractul, va fi atribuit sub forma unui contract „la cheie" şi va include activităţi de proiectare, fabricare, livrare, montaj, testare, punere în funcţiune şi instruire a personalului de exploatare.

„Un moment important în strategia noastră de dezvoltare”

Durata estimată de implementare este de 44 de luni, proiectul urmând să fie realizat în cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, amplasată în judeţele Buzău, Vrancea şi Covasna.

„Lansarea acestei proceduri reprezintă un moment important în strategia noastră de dezvoltare şi în efortul de valorificare a potenţialului hidroenergetic al României. Proiectul CHE Nehoiaşu II, parte a Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile, la îmbunătăţirea flexibilităţii Sistemului Energetic Naţional şi la consolidarea rolului Hidroelectrica ca principal producător de energie verde din România. Continuăm să investim în proiecte strategice, în dezvoltarea, diversificarea şi hibridizarea portofoliului astfel încât să asigurăm tranziţia către un sistem energetic sustenabil", a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, în comunicat.

Investiţia vizează instalarea hidroagregatului complet, inclusiv turbina, generatorul, sistemele de automatizare şi protecţii, echipamentele hidromecanice auxiliare, precum şi extinderea staţiei electrice de 110 kV, integrarea sistemelor SCADA şi a infrastructurii de securitate şi comunicaţii.

Proiectul va contribui la creşterea flexibilităţii sistemului energetic, la îmbunătăţirea capacităţii de reglaj şi la valorificarea suplimentară a potenţialului hidroenergetic al râului Buzău.

Despre Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu

Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte aflate în portofoliul investiţional al Hidroelectrica, iar realizarea CHE Nehoiaşu II este esenţială pentru finalizarea întregii trepte Surduc-Nehoiaşu şi pentru creşterea producţiei de energie regenerabilă a companiei, susţine sursa citată.

Procedura de atribuire va avea drept criteriu "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor urmând să ţină cont de parametrii tehnici garantaţi, performanţa echipamentelor şi garanţiile oferite, alături de componenta financiară.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi. De asemenea, compania ocupă locul I în topul naţional al furnizorilor de energie electrică din punct de vedere al mărimii portofoliului de clienţi.