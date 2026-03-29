Romgaz amână să deschidă robinetul gazelor pentru populație. Când vor fi lansate primele oferte pentru consumatori

Gigantul de stat Romgaz, principalul producător de gaze din România, a anunțat că nu mai dispune de cantități disponibile pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2027, conform informațiilor transmise de companie, notează profit.ro.

Primele oferte comerciale pentru populație sunt estimate să fie lansate abia în decembrie 2026, iar livrările efective vor începe după 1 aprilie 2027, marcând o amânare semnificativă față de planurile inițiale.

Romgaz intenționa inițial să furnizeze gaze clienților casnici începând cu 1 aprilie 2026, însă compania a precizat că nu dispune de cantități suficiente și nici de personalul necesar pentru departamentul de furnizare.

„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027”, au transmis reprezentanții companiei.

Deși autoritățile dădeau garanții în februarie că românii vor beneficia de gaze mai ieftine, realitatea pieței arată că acest lucru nu se va întâmpla înainte de 2027.

În prezent, Romgaz nu are cantități disponibile pentru populație, amânând lansarea ofertelor comerciale până la finele anului viitor.

Prețul gazelor rămâne plafonat

În această perioadă, prețul gazelor pentru consumatorii casnici va rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh, măsură adoptată prin Ordonanță de Urgență pe 5 martie 2026.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că perioada aprilie 2026 – aprilie 2027 este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile de preț cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, urmând ca liberalizarea să aibă loc în 2027, odată cu creșterea producției din Marea Neagră.

„Cel mai important document adoptat astăzi se referă la menținerea prețurilor la gaz pentru locuințele din România, pentru consumatorii casnici, din aprilie anul acesta până în aprilie anul viitor. Decizia de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații”, a precizat premierul.