Grecia nu va mai avea cea mai ridicată datorie publică din Europa. Va rambursa o parte din împrumuturile primite după criza din 2010

Guvernul din Grecia a anunţat luni că va rambursa mai devreme decât era prevăzut o parte din datoria contractată de la statele europene în timpul crizei financiare din 2010, în condiţiile în care autorităţile estimează o reducere semnificativă a datoriei publice în următorii ani.

Purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis, a declarat că Atena va rambursa luna viitoare 6,9 miliarde de euro din primele împrumuturi acordate de partenerii europeni în perioada crizei datoriilor suverane.

Potrivit estimărilor Ministerului de Finanţe grec, datoria publică ar urma să scadă la aproximativ 130% din PIB în 2027.

Pentru 2026, Grecia estimează un nivel al datoriei de aproximativ 137% din PIB, scrie News.

Directorul Agenţiei pentru Managementul Datoriei Publice (PDMA), Dimitris Tsakonas, a afirmat vineri că, începând de la finalul anului 2026, Grecia nu va mai avea cea mai ridicată datorie publică din Europa, urmând să fie depăşită de Italia.

Potrivit proiecţiilor prezentate de Tsakonas la o conferinţă economică organizată la Atena, datoria Greciei ar putea coborî în următorii ani spre 113%-115% din PIB.

În acest scenariu, Grecia ar coborî pe locul patru sau cinci în clasamentul statelor europene cu cele mai ridicate datorii publice, în urma Franţei, Belgiei şi Italiei.

La opt ani după încheierea programelor internaţionale de salvare financiară şi după măsurile severe de austeritate, economia Greciei este acum una dintre cele mai dinamice din zona euro.

Guvernul de la Atena estimează o creştere economică de aproximativ 2% în 2026.

Totuşi, autorităţile elene sunt îngrijorate de accelerarea inflaţiei, pe fondul tensiunilor internaţionale şi al războiului din Orientul Mijlociu. În aprilie, inflaţia anuală din Grecia a urcat la 5,4%.