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H&M închide peste 130 de magazine în întreaga lume. De ce a luat retailerul această decizie și ce planuri are pentru viitor

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Unul dintre cei mai mari retaileri de modă din lume își reduce rețeaua de magazine. H&M a anunțat închiderea a peste 130 de unități la nivel global, explicând că măsura face parte din procesul de optimizare a portofoliului de magazine.

Gigantul H&M își restrânge rețeaua globală. Sute de angajați ar putea fi afectați Foto: Profimedia
Gigantul H&M își restrânge rețeaua globală. Sute de angajați ar putea fi afectați Foto: Profimedia

Potrivit celui mai recent raport semestrial al companiei, numărul magazinelor H&M a scăzut de la 4.166 la 4.036 în ultimele 12 luni, ceea ce reflectă atât închiderea unor locații considerate neprofitabile, cât și reorganizarea portofoliului la nivel internațional.

Cele mai multe închideri au avut loc în Asia, Oceania și Africa, unde au fost închise 97 de magazine. În Europa de Vest au fost închise alte 20 de unități, în țările nordice 17, iar în Europa de Est au fost retrase patru magazine.

Reprezentanții companiei susțin că măsura face parte dintr-un proces permanent de analiză și dezvoltare a rețelei comerciale.

„Analizăm și dezvoltăm continuu rețeaua noastră de magazine pentru a răspunde cât mai bine cerințelor clienților și pentru a oferi cea mai bună experiență de cumpărare, atât în magazinele fizice, cât și online”, a transmis un purtător de cuvânt al H&M, potrit Blic. 

Acesta a precizat că strategia grupului presupune atât deschiderea unor magazine noi și modernizarea celor existente, cât și închiderea locațiilor care nu mai corespund cerințelor actuale ale pieței sau nu mai sunt profitabile.

Deși reduce numărul total de magazine, H&M continuă să investească în extinderea pe alte piețe. În ultimele luni, compania a deschis două magazine noi în sudul Europei și alte opt în America de Nord și de Sud.

Totodată, retailerul suedez a anunțat că în cursul acestui an va intra pe trei piețe noi, urmând să inaugureze primele magazine H&M din Malta, Paraguay și Azerbaidjan.

Fondată în 1947 de Erling Persson, H&M este unul dintre cei mai mari retaileri de modă din lume. 

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