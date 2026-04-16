H&M anunță închiderea a 160 de magazine în 2026. Planul de restructurare a înfuriat sindicatele

Retailerul suedez H&M a confirmat că va închide aproximativ 160 de magazine în 2026, în cadrul unui amplu proces de reorganizare internațională. Decizia vine pe fondul scăderii vânzărilor și al presiunii tot mai mari exercitate de comerțul online și de competiția agresivă din zona fast fashion, relatează livesicilia.it.

Compania, fondată în 1947, își reduce prezența fizică în piețele considerate mai puțin profitabile, concentrându-și investițiile pe magazinele mari, situate în zone cu trafic ridicat.

Vânzări în declin și un sector în plină transformare

Primele trei luni ale anului s-au concretizat într-o scădere de 10% a vânzărilor față de perioada similară din anul precedent. Doar în luna martie s-a înregistrat un mic avans, de +1% la curs valutar constant, insuficient pentru a schimba tendința negativă.

Creșterea accelerată a platformelor online și competiția tot mai dură din partea unor jucători precum Shein pun presiune pe modelul tradițional de retail al H&M.

Potrivit Corriere della Sera, printre magazinele vizate de măsură se află și cel din zona Roma Tuscolana, unde lucrează 17 angajați. Închiderea ar urma să aibă loc pe 10 mai.

În schimb, magazinele din Bari și Conegliano (Treviso) vor intra într-un proces de renovare.

Negocieri cu sindicatele

Planul de restructurare a deschis discuții cu sindicatele, care cer garanții pentru menținerea locurilor de muncă și pentru limitarea contractelor instabile, având în vedere că în trecut compania ar fi apelat frecvent la muncă temporară.

Măsurile afectează și brandul & Other Stories, care își va muta activitatea creativă de la Paris la Stockholm, ceea ce ar putea duce la pierderea a aproximativ 30 de locuri de muncă.

Grupul H&M include și alte mărci precum COS, Monki, Weekday și Cheap Monday.

Presiune puternică din partea Shein și Zara

Industria fast fashion traversează o perioadă de competiție intensă. Shein câștigă rapid cotă de piață datorită prețurilor foarte mici și modelului complet digital, în timp ce Zara își menține poziția puternică printr-un echilibru eficient între calitate și preț.

H&M a deschis chiar și o acțiune legală împotriva Shein, acuzând compania chineză de copierea unor modele protejate prin copyright.