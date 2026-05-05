Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Met Gala 2026: record de 42 de milioane de dolari donați. Cum au arătat ținutele spectaculoase ale vedetelor

Met Gala 2026, desfășurată luni la New York, a reunit nume sonore din modă, muzică, sport, politică și divertisment, într-un eveniment considerat cea mai importantă strângere de fonduri din industria fashion. Gala, organizată anual la Metropolitan Museum of Art, susține Costume Institute și a adunat aproximativ 450 de invitați, într-o ediție care a stabilit un nou record financiar.

Met Gala 2026. FOTO: X
Evenimentul din acest an a reușit să strângă „nici mai mult, nici mai puțin decât 42 de milioane de dolari”, potrivit Women’s Wear Daily, depășind edițiile precedente și confirmând statutul său de reper global în zona de caritate și modă.

Tema aleasă pentru 2026, „Costume Art”, a încurajat invitații să transforme covorul verde într-o scenă de expresie artistică, cu ținute spectaculoase, teatrale și uneori controversate.

Jeff Bezos, între prezență și proteste

Unul dintre invitații care au atras atenția publicului a fost Jeff Bezos. Acesta a participat la eveniment, însă a ajuns mai târziu și nu a defilat alături de soție pe covorul roșu. Prezența sa a stârnit reacții puternice.

După anunțul participării sale, au existat apeluri la boicot pe rețelele sociale, iar la New York au fost organizate proteste. Pe pancarte a apărut mesajul: „Gala Met a lui Bezos: realizată prin exploatarea muncitorilor”, cu referire la acuzații mai vechi legate de condițiile de muncă din cadrul Amazon, potrivit 6ABC.

Deschiderea serii și atmosfera galei

Seara a debutat într-un mod spectaculos, cu starul de Broadway Joshua Henry, care a interpretat „I Wanna Dance With Somebody”, acompaniat de dansatori și orchestră live, pe treptele transformate ale muzeului.

Printre gazdele evenimentului s-au aflat Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour. Covorul verde a fost traversat de vedete precum Naomi Osaka, Angela Bassett, Madonna și Sabrina Carpenter.

Ținute care au atras toate privirile

Rihanna a purtat o rochie Maison Margiela cu „115.000 de mărgele de cristal”, în timp ce A$AP Rocky a optat pentru o creație Chanel, cu o haină roz flamingo.

Katy Perry a surprins printr-o apariție misterioasă, purtând „o rochie, o mască de metal și mănuși lungi”, de la Stella McCartney, fiind inițial de nerecunoscut pe covorul verde.

Heidi Klum a continuat seria aparițiilor sale spectaculoase, alegând un costum protetic din latex și spandex, inspirat de sculptura „Vestală cu voal” a lui Raffaelle Monti.

Actrița Sarah Paulson a atras atenția cu o mască realizată dintr-o bancnotă de 1 dolar, explicând că aceasta simbolizează „1%”, potrivit Vanity Fair.

Kim Kardashian a propus o interpretare inspirată din anii ’60, realizată în colaborare cu artistul britanic Allen Jones, într-o rochie portocalie, descrisă ca adaptare a unui concept inițial destinat unei manechine.

Beyoncé a impresionat cu o rochie transparentă cu schelet din diamante, creată de Olivier Rousteing, completată de o haină supradimensionată și bijuterii spectaculoase. Ea a venit alături de Jay-Z și fiica lor, Blue Ivy, într-una dintre cele mai mediatizate apariții ale serii.

Cardi B a apărut la MET Gala, cu o rochie deosebită, dar și cu o pereche de platforme roz, foarte înalte, ambele marca Marc Jacobs.

Nicole Kidman a ales o rochie roșie Chanel, lungă, cu mâneci și aplicații din mărgele. Ea a venit la gală alături de fiica sa, Sunday Rose.

Venus Williams, campioană americană de tenis și de cinci ori câștigătoare la Wimbledon, a purtat o rochie neagră strălucitoare, completată de un accesoriu luxos la gât, argintiu și încrustat cu pietre.

Sora ei, Serena Williams, a ales o creație argintie semnată Marc Jacobs, care a amintit de arta clasică expusă în muzeu.

Bad Bunny a dus și el tema costumului foarte departe. Cântărețul în vârstă de 32 de ani a purtat machiaj care l-a făcut să pară un bărbat în vârstă, dar unul extrem de elegant.

Angela Bassett a purtat o rochie roz semnată Prabal Gurung, inspirată de pictura „Girl in a Pink Dress”, realizată de artista Laura Wheeler Waring în perioada Harlem Renaissance. Actrița a declarat pentru BBC că moda are un rol esențial în felul în care intră într-un personaj.

Gala Muzeului Metropolitan (Met) din New York, între vedete extravagante şi protestatari arestaţi

Influencerul Emma Chamberlain a ales o rochie multicoloră semnată Mugler by Miguel Castro Freitas, cu un aspect care amintea de o pictură.

Modelul și activista Aariana Rose Philip a bifat un moment istoric, fiind prima persoană în scaun rulant care participă la Met Gala, potrivit revistei Vogue.

„Mult timp, persoanele cu dizabilități nu au fost reprezentate nicăieri”, a declarat ea pentru Vogue. „Ideea de a putea exista la un astfel de eveniment nici măcar nu era luată în calcul. Să ajung de acolo până aici, să mă regăsesc cumva în acel loc, este ceva pentru care mă simt extrem de binecuvântată și onorată.”

Teyana Taylor și-a adus rochia cu franjuri la viață dansând pe covorul verde, transformând apariția într-un moment dinamic și plin de energie.

Regizorul de Bollywood Karan Johar a purtat, la rândul său, o creație semnată de prietenul său Manish Malhotra. Ținuta a inclus o jachetă vintage și o capă pictată manual, cu broderii detaliate.  Echipa lui Johar a descris picturile de pe capă drept personaje inspirate din mitologia indiană.

Rochia Ralph Lauren purtată de Cara Delevingne a părut simplă la prima vedere. Însă, atunci când actrița și modelul s-a întors, detaliile transparente de pe spate au creat un efect spectaculos pe treptele Met.

Actrița Chase Sui Wonders a purtat o rochie într-o nuanță delicată de lavandă, completată de diamante.

Lena Dunham, creatoarea serialului HBO „Girls”, a revenit la Met Gala într-o rochie roșie Valentino, realizată din pene și paiete. Ea a declarat pentru Vogue că ținuta a fost inspirată de pictura renascentistă „Judith Slaying Holofernes”, de Artemisia Gentileschi, mai exact de sângele care țâșnește din gâtul generalului asirian.

Rihanna și A$AP Rocky urmează să aibă al treilea copil. Anunțul, făcut la Met Gala 2025

Deși pe covorul verde au fost prezente mai multe nuanțe de verde, Charli XCX a evitat culoarea sa devenită emblematică și a ales o rochie neagră Saint Laurent, sofisticată, cu un ornament floral în partea din față.

Campioana de tenis Naomi Osaka a sosit într-o creație Robert Wun albă și roșie. Sportiva a avut, de fapt, două apariții într-una: și-a dat jos haina albă, dezvăluind o a doua ținută, o rochie vișinie intensă, cu spatele decorat printr-un sistem de șireturi.

Moda ca spectacol și artă

Tema „Costume Art” a fost interpretată liber de invitați, rezultând apariții variate, de la reinterpretări ale sculpturilor și picturilor clasice, până la costume teatrale sau conceptuale.

Heidi Klum a fost inspirată de arta secolului al XIX-lea, Bad Bunny a apărut machiat ca un personaj vârstnic, dar elegant, iar Angela Bassett a purtat o rochie roz inspirată de o pictură din perioada Harlem Renaissance.

Modelul Aariana Rose Philip a devenit prima persoană în scaun rulant prezentă la Met Gala, un moment considerat simbolic pentru incluziune.

Met Gala 2026 a reconfirmat statutul său de eveniment unde moda devine spectacol global, iar granițele dintre artă, controversă și divertisment sunt permanent împinse mai departe.

YouTube Instagram RSS
