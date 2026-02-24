search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CTP critică întârzierea promulgării legii pensiilor magistraților. Administrația Prezidențială susține că așteaptă decizia CCR

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat public la întârzierea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii pensiilor magistraților, act normativ declarat constituțional de CCR după luni de amânări. Răspunsul Administrației Prezidențiale  a venit imediat.

CTP a criticat întârzierea promulgării legii. FOTO Mediafax
CTP a criticat întârzierea promulgării legii. FOTO Mediafax

CTP se arată nedumerit de lipsa de acțiune a șefului statului .

„Nu înțeleg.  De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații?”, a scris Cristian Tudor Popescu, marți, într-o postare pe Facebook. 

Gazetarul ridică întrebări privind posibilele consecințe politice și financiare legate de nepromulgarea actului normativ și avertizează că lipsa unei decizii rapide ar putea pune în pericol accesul României la fondurile europene:

„Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem? L-am criticat pe N. Dan de câte ori am considerat că a greșit. Dar în termeni raționali. Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”.

Nicușor Dan „O lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei CCR”

 Imediat a venit și reacția Administrației Prezidențiale, care a explicat că o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată doar după primirea deciziei CCR e, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgar”, a scris Președinția pe Facebook.

„În condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat”

Amintim că, săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va face toate demersurile pentru a recupera granturile europene blocate de legea pensiilor magistraților,  precizând că dialogul cu Comisia Europeană va începe imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru a încerca să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene”, a explicat Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Premierul a precizat că termenul inițial pentru îndeplinirea jalonului a fost sfârșitul lunii noiembrie 2025, însă acesta a fost depășit din cauza amânărilor și a primei decizii a Curții Constituționale.

Premierul a estimat că, la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, țara noastră ar urma să afle dacă banii din PNRR aferenți acestui jalon vor fi pierduți sau nu.

„Probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial, deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie, anul acesta”, a concluzionat premierul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: De aici vine perversitatea
gandul.ro
image
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
mediafax.ro
image
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Dragobetele 2026, cel mai costisitor din ultimii ani. Cu cât s-au scumpit cadourile şi ieşirile în oraş
observatornews.ro
image
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Județele din România cu salarii la limita supraviețuirii. Unde este cel mai greu să trăiești din venitul lunar
playtech.ro
image
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Stenograme BOMBĂ din dosarul Rominei Gingașu Ferrari: ‘E bună la corp, are forme chiar mişto”...COLOSAL ce urmează!
romaniatv.net
image
Răsturnare privind achiziția magazinelor La Cocoș! Condiția esențială impusă nemților
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
image
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea