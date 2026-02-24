CTP critică întârzierea promulgării legii pensiilor magistraților. Administrația Prezidențială susține că așteaptă decizia CCR

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat public la întârzierea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii pensiilor magistraților, act normativ declarat constituțional de CCR după luni de amânări. Răspunsul Administrației Prezidențiale a venit imediat.

CTP se arată nedumerit de lipsa de acțiune a șefului statului .

„Nu înțeleg. De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații?”, a scris Cristian Tudor Popescu, marți, într-o postare pe Facebook.

Gazetarul ridică întrebări privind posibilele consecințe politice și financiare legate de nepromulgarea actului normativ și avertizează că lipsa unei decizii rapide ar putea pune în pericol accesul României la fondurile europene:

„Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem? L-am criticat pe N. Dan de câte ori am considerat că a greșit. Dar în termeni raționali. Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”.

Nicușor Dan „O lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei CCR”

Imediat a venit și reacția Administrației Prezidențiale, care a explicat că o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată doar după primirea deciziei CCR e, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgar”, a scris Președinția pe Facebook.

„În condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat”

Amintim că, săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va face toate demersurile pentru a recupera granturile europene blocate de legea pensiilor magistraților, precizând că dialogul cu Comisia Europeană va începe imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru a încerca să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene”, a explicat Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Premierul a precizat că termenul inițial pentru îndeplinirea jalonului a fost sfârșitul lunii noiembrie 2025, însă acesta a fost depășit din cauza amânărilor și a primei decizii a Curții Constituționale.

Premierul a estimat că, la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, țara noastră ar urma să afle dacă banii din PNRR aferenți acestui jalon vor fi pierduți sau nu.

„Probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial, deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie, anul acesta”, a concluzionat premierul.