Strategie de „război hibrid”. Rusia cumpără locuințe „cal troian” în apropierea bazelor militare din Europa

Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar fi transformat proprietăți din Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni”, pregătită pentru a susține o posibilă campanie coordonată de sabotaj.

Potrivit unor oficiali din domeniul securității, citați de The Telegraph, unități ruse clandestine ar fi exploatat lacune legislative pentru a achiziționa proprietăți situate în apropierea unor obiective militare și civile sensibile din cel puțin 12 state europene.

Oficialii susțin că Moscova își intensifică așa-numitul „război hibrid” împotriva Occidentului. Termenul descrie o combinație de tactici convenționale și neconvenționale – de la dezinformare și atacuri cibernetice, până la sabotaj și operațiuni sub acoperire – menite să destabilizeze un adversar fără a declanșa un conflict militar direct.

Agențiile de spionaj ruse ar fi achiziționat case de vacanță, cabane, depozite, școli abandonate, apartamente urbane și chiar insule întregi. Potrivit unor surse citate de publicația The Telegraph, aceste proprietăți ar putea servi drept baze pentru supraveghere, sabotaj sau atacuri sub acoperire.

Oficiali activi și foști membri ai trei agenții europene de informații au declarat că există temeri potrivit cărora unele locații ar putea deja adăposti explozibili, drone, arme și agenți infiltrați, pregătiți să acționeze în caz de criză.

De la invazia Rusiei în Ucraina, în urmă cu patru ani, incidentele de sabotaj atribuite Moscovei – inclusiv incendieri în London și Warsaw, colete-capcană, tentative de asasinat și încercări de derailare a trenurilor – ar fi crescut semnificativ. Unii oficiali occidentali consideră că aceste acțiuni ar putea reprezenta doar „teste” preliminare.

„Zona gri” și articolul 5 al NATO

În locul unui atac militar convențional, Kremlinul ar putea testa determinarea NATO prin acțiuni desfășurate în „zona gri” – adică operațiuni care rămân sub pragul formal al războiului, dar pot paraliza infrastructuri critice precum transporturile, comunicațiile și energia.

O astfel de strategie ar complica activarea Articolului 5 din tratatul NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac armat împotriva unui stat membru.

„Un sabotaj este mai puțin probabil să genereze consens pentru activarea Articolului 5 decât o ofensivă militară clasică”, a declarat un oficial din domeniul informațiilor. „Negarea plauzibilă face mai dificilă atribuirea responsabilității.”

Marea Britanie, „între pace și război”

Noua șefă a serviciului britanic de informații externe MI6, Blaise Metreweli, a avertizat recent că Regatul Unit „operează într-un spațiu între pace și război”. Ea a declarat că Rusia testează Occidentul prin tactici care rămân „sub pragul războiului”.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Vladimir Putin a declanșat deja un al Treilea Război Mondial împotriva Occidentului, acuzând Moscova că încearcă să impună o nouă ordine globală.

Există suspiciuni că Rusia ar fi utilizat nave de spionaj pentru a amplasa senzori și dispozitive explozive în apropierea cablurilor submarine din apele britanice. Oficialii cred că achiziția de proprietăți în apropierea bazelor militare ar putea reprezenta o strategie similară, aplicată pe uscat.

Finlanda, în centrul îngrijorărilor

Un exemplu des invocat este cazul companiei Airiston Helmi, care a achiziționat 17 proprietăți în arhipelagul finlandez, inclusiv insula Sakkiluoto. În 2018, autoritățile finlandeze au descins pe insulă, unde au descoperit infrastructură neobișnuită: nouă pontoane, un heliport, sisteme de supraveghere și clădiri echipate cu antene satelit.

Proprietarul rus al companiei, Pavel Melnikov, a fost ulterior condamnat cu suspendare pentru fraudă. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a respins acuzațiile de spionaj.

În urma invaziei Ucrainei din 2022, oficialii susțin că Rusia ar fi renunțat la proiecte de amploare, preferând să dezvolte o rețea extinsă de proprietăți mai puțin vizibile, utilizate drept posturi de ascultare sau depozite logistice.

Reacția Europei

Mai multe state europene au început să închidă sau să restricționeze astfel de proprietăți. Polonia a închis consulatul rus din Gdańsk, iar Marea Britanie a retras statutul diplomatic al unei proprietăți rusești din East Sussex.

În Norvegia și Suedia, autoritățile au exprimat îngrijorări privind proprietăți deținute de entități ruse în apropierea bazelor navale și instalațiilor radar. În orașul suedez Västerås, o biserică construită lângă un aeroport strategic a fost evaluată de serviciile de informații drept posibilă platformă de spionaj.

O strategie cu precedent istoric

Experții notează că utilizarea apartamentelor și proprietăților pentru activități clandestine este o tactică veche din perioada Războiului Rece. Potrivit unor analiști, amploarea și coordonarea actuală sugerează însă o strategie sistematică, adaptată contextului geopolitic actual.

Deși unele state – precum Finlanda și țările baltice – au introdus restricții privind achizițiile imobiliare de către cetățeni ruși, o interdicție la nivelul Uniunii Europene nu a fost adoptată, pe fondul îngrijorărilor economice.

Oficialii avertizează că fragmentarea legislativă și lipsa schimbului complet de informații între statele europene ar putea lăsa breșe exploatabile.