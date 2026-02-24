Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri

Trupele ruse încearcă să avanseze pe frontul sudic, cu obiectivul de a se apropia de orașul Zaporojie, principalul centru urban al regiunii. Ultimul obstacol major în calea lor este localitatea Stepnohirsk, apărată de forțele ucrainene, potrivit unei relatări publicate de The Times.

Dacă satul ar cădea, forțele ruse ar putea depăși bariera naturală din zonă, ar desfășura artilerie și drone și ar bombarda orașul aproape continuu.

„Apreciez că speranța de viață a unui rus mobilizat aici este de aproximativ 12 minute, nu mai mult. Iar costul eliminării lui, în muniție și drone FPV folosite, este de 5.000–6.000 de dolari”, a declarat un ofițer ucrainean din grupul „FERRATA”, cunoscut sub indicativul Nine.

Forțe de elită pe un front restrâns

Unitatea FERRATA desfășoară misiuni de recunoaștere, contraatacuri și raiduri asupra pozițiilor ruse, încercând să respingă orice tentativă de înaintare.

Pentru ofensiva asupra Stepnohirsk, Rusia ar fi mobilizat două divizii aeropurtate, o divizie de infanterie motorizată și o brigadă de forțe speciale. De cealaltă parte, într-un raport estimat la aproximativ șapte la unu, se află forțe speciale ale serviciului ucrainean de informații militare, sprijinite de un număr redus de infanteriști, drone și unități de apărare teritorială.

Misiuni sub foc constant

În decembrie, sergentul supranumit „Ice”, comandant al unității FERRATA, a condus o misiune pentru stabilirea unor puncte de observație și ambuscadă în apropierea unei ferme ocupate de ruși. Echipa sa, formată din 15 militari, a parcurs o parte din traseu cu vehicule, apoi a înaintat pe jos, împărțită în patru grupuri.

„Un camarad a fost ucis imediat — lovit direct de o dronă. Și un alt luptător de-al meu: a fost rănit de schije de mortar, iar apoi a fost lovit de o dronă FPV”, a relatat Ice.

Dronele FPV (First Person View) sunt aparate controlate de la distanță, echipate cu camere video care transmit în timp real imaginile către operator, fiind adesea transformate în arme prin atașarea de explozibili.

Supraviețuire în tranșee incendiate

Militarii rămași s-au adăpostit într-o tranșee, însă poziția le-a fost rapid descoperită.

„În 15 minute, opt drone FPV au intrat în adăpostul nostru. Era deja pe jumătate distrus și a început să ardă. Mortierele și artileria loveau zona, așa că nu am ieșit și nici nu am încercat să stingem focul — am vrut ca inamicul să creadă că am ars acolo”, a spus comandantul.

Peste 70% din regiunea Zaporojie se află în prezent sub ocupație rusă. Cu toate acestea, orașul Zaporoje rămâne sub control ucrainean.

Dacă forțele ruse s-ar apropia suficient de mult pentru a lovi direct cu artileria, locuitorii ar avea puțin timp pentru a se adăposti. Orașul nu dispune de o rețea de metrou care să poată oferi protecție extinsă populației civile.

În timp ce orașul Pokrovsk rămâne principalul punct de concentrare al forțelor ruse, direcția sudică, către Zaporojie, ar putea deveni decisivă în 2026, potrivit evaluărilor militare.