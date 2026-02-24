Video Actorul Robert Carradine, cunoscut din serialul „Lizzie McGuire”, s-a sinucis. Tulburarea care l-a măcinat în ultimii ani

Actorul Robert Carradine, membru al familiei Carradine și cunoscut pentru rolul său din serialul de televiziune „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani, conform publicației de specialitate Deadline, care menționează drept cauză sinuciderea, transmite marți, 24 februarie, agenția EFE.

„Într-o lume ce poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far care lumina pentru cei din jur. Suntem îndurerați de pierderea acestui suflete frumoase și vrem să recunoaștem lupta curajoasă a lui Bobby, timp de aproape două decenii, cu tulburarea bipolară”, a declarat familia actorului într-un comunicat, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională.

Rudele actorului au adăugat în același mesaj:

„Sperăm că experiența lui va aduce în discuție și va încuraja abordarea stigmatului asociat bolilor mintale”.

Fratele mai mare al actorului, Keith Carradine, a explicat presei americane că Robert „s-a luptat timp de două decenii cu tulburarea bipolară, care în cele din urmă l-a învins”

„Nu există motiv de rușine (....) A fost o boală care l-a învins, și vreau să celebrez lupta lui împotriva acesteia și sufletul lui frumos', a spus el.

„Era atât de amuzant, de înțelept, de înțelegător și de tolerant”

Potrivit lui Keith Carradine, actorul „avea un dar imens și-i vom duce dorul în fiecare zi”.

„Ne va consola faptul că era atât de amuzant, de înțelept, de înțelegător și de tolerant. Așa era fratele meu mai mic', a spus Keith Carradine.

Născut la 24 martie 1954, Robert Carradine era fiul cel mic al actorului John Carradine și fratele actorilor David Carradine și Keith Carradine. El a devenit cunoscut publicului larg datorită personajul Sam McGuire, tatăl din serialul 'Lizzie McGuire', cu Hilary Duff în rolul principal.

Robert Carradine a debutat pe marele ecran în 1972, alături de John Wayne, în 'The Cowboys', un rol pentru care a primit încurajări de la fratele său David. Acesta din urmă l-a convins să participe la audiție, spunându-i că „avea numai de câștigat și nimic de pierdut”.

Ulterior, el a jucat în filmul recompensat cu Oscar „Coming Home” (1978), regizat de Hal Ashby, alături de Jane Fonda și Jon Voight. Această interpretare a fost urmată de un rol secundar în filmul lui Martin Scorsese din 1973, 'Mean Streets'.

Robert Carradine a jucat, de asemenea, în westernul „The Long Riders” (1980), în „Revenge of the Nerds” (1984), dar și în „The Night They Came Home” (2024).

În urmă cu doar câteva zile, Eric Dane, actor în serialele de succes Euphoria și Anatomia lui Grey, a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit public că fusese diagnosticat cu boala neuronului motor.

Tot luna aceasta s-a stins din viață și Robert Selden Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane. Avea 95 de ani.