Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
Studenţii iranieni au „dreptul să manifesteze”, spune Guvernul iranian, dar amenință: „Există linii roșii de protejat și de netrecut”

Studenţii iranieni au dreptul să manifesteze, însă nu trebuie să încalce „linii roşii”, a averizat marţi Guvernul iranian în prima sa reacţie de la reluarea, sâmbătă, a unei contestări în anumite universităţi, relatează AFP.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Fatemeh Mohajerani, a spus că tinerii „au în mod natural dreptul să manifesteze”, dar a subliniat imediat că există „linii roșii de protejat și de netrecut, chiar și în culmea furiei”, potrivit news.ro, care citează agenția internațională de presă.

Declarația a venit după patru zile de manifestații în campusurile universitare din Teheran, unde grupuri de studenți pro și anti-guvernamentali s-au adunat în paralel, uneori ajungând la confruntări.

În ultimele zile, presa locală a difuzat imagini cu studenți arzând steagul Republicii Islamice, un simbol adoptat după Revoluția din 1979. Mohajerani a făcut referire directă la astfel de gesturi, amintind că „locurile sacre și steagul” se numără printre simbolurile pe care autoritățile le consideră intangibile. Mesajul a fost interpretat ca un semnal că toleranța față de proteste are limite foarte clare.

Manifestațiile actuale vin în continuara valului de contestare început în decembrie, inițial din motive economice, dar care s-a transformat rapid într-o mișcare de opoziție deschisă față de conducerea politică. De la reluarea cursurilor universitare, campusurile au devenit un teren sensibil, în care tensiunile acumulate în ultimele luni se manifestă din nou.

Proteste în Iran. FOTO EPA EFE
Pe marginea bilanțului victimelor sunt dispute majore. Autoritățile iraniene vorbesc despre „peste 3.000 de morți”, susținând că majoritatea ar fi membri ai forțelor de securitate sau trecători uciși de „teroriști” aflați în solda Israelului sau Statelor Unite.

Human Rights Activists News Agency: peste 7.000 de morți

Organizațiile pentru drepturile omului resping categoric această versiune. Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, estimează că peste 7.000 de persoane au fost ucise în reprimarea protestelor și acuză forțele de securitate că au tras deliberat în manifestanți.

În acest climat tensionat, universitățile au redevenit un barometru al nemulțumirii sociale, iar reacția Guvernului sugerează că autoritățile încearcă să controleze situația fără a admite o nouă escaladare. Rămâne de văzut dacă apelul la „respectarea liniilor roșii” va calma spiritele sau va alimenta și mai mult frustrarea tinerilor.

