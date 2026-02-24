Sociologul Gelu Duminică refuză să-și rupă diploma de doctor: „Consider firesc să nu cer tratament preferențial”

După ce politologul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat, ca reacția la decizia Guvernului de a înjumătăți indemnizația, sociologul Gelu Duminică a scris un mesaj pe Facebook în care argumentează de ce nu ar recurge la un asemenea gest. ,,Nu am făcut doctoratul pentru bani" este unul dintre motive. Mai mult, acesta îndeamnă la solidaritate socială: „Pentru mine, „a avea carte” nu înseamnă a revendica tratament diferențiat de genul e ok să tăiem de la alții, dar să nu tăiați de la mine”.

Gelu Duminică: ,,Într-un moment în care se taie de la cei mai vulnerabili, consider firesc să nu cer tratament preferențial"

,,Nu, nu am de gând să îmi rup diploma de doctorat. Scurt, cât poate cuprinde o postare pe social-media, câteva argumente:

• Am muncit pentru ea, iar diploma aia am obținut-o ca o recunoastere a muncii mele academice și nicidecum ca un instrument de a avea un venit mai mare.

• Nu am făcut doctoratul pentru bani. Motivația mea principală a fost că mi-am dorit să fiu în fața studenților și să contribui, prin ceea ce știu și am studiat, la o Românie mai bună și mai solidară. De aceea, încă de când am îndeplinit criteriile academice pentru a fi prezent în aulă în calitate de cadru didactic, predau cursuri despre diversitate, echitate și incluziune.

• Nu am luat niciodată spor de doctorat. Pentru că 13 ani, de când am acest titlu, am lucrat doar în privat. Iar la facultate sunt profesor asociat", a sris Gelu Duminică într-o postare pe Facebook.

Sociologul a adus și alte argumente, care țin de solidaritatea socială:

,,Într-un moment în care se taie de la cei mai vulnerabili, consider firesc să nu cer tratament preferențial. Nu pot pretinde protecție pentru mine când alții pierd mult mai mult. Sau ceea ce ei pierd, face o diferență mult mai mare în viața lor de acum și a investițiilor pentru dezvoltarea copiilor lor.....", a scris Gelu Duminică.

,,Cred că rolul meu, ca om cu ”mai multă carte”, este să construiesc punți între faliile din societate. Pentru mine, „a avea carte” nu înseamnă a revendica tratament diferențiat de genul ”e ok să tăiem de la alții, dar să nu tăiați de la mine”. Pentru că eu nu pot cere altora ceea ce eu însumi nu sunt dispus să fac.", a mai adăugat acesta.

Sociologul a precizat și că înțelege supărarea altor colegi și nevoie de recunoaștere academică, dar că e de părere că discuția ar trebui purtată în alți termeni.

Indemnizația de doctorat va fi redusă

Reacția sociologului vine și după momentul în care Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct la tv, după ce a spus că statul nu încurajează educația și cercetarea. Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării, indemnizația de doctorat ar urma să fie plafonată la 500 de lei brut lunar în anul 2026. În prezent, indemnizația poate ajunge până la aproximativ 950 de lei brut, echivalentul a circa 580 de lei net.

Nu este însă singura măsură fiscală care urmează să fie implementată. Guvernul pregătește un pachet de reformă administrativă care prevede reducerea cheltuielilor salariale. Iar alte măsuri au intrat în vigoare încă de la începutul anului, când impozitul pe locuințe a crescut, iar persoanele cu dizabilități nu au mai fost exceptate de la taxă.

Totul vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan și-a început mandatul într-un moment de criză financiară profundă, în care România risca să intre în incapacitate de plată. Acum, urmează pachetul trei de măsuri fiscale. Prim-ministrul promitea că va urma apoi relansarea economică:

"Suntem în acest început de an la finalul unor măsuri de ajustare bugetară care au însemnat o perioadă dificilă pentru mulţi români, care a însemnat o contracţie economică, dar închidem aceste măsuri şi, începând din acest perioadă, vom lucra la măsurile care să ducă la o relansare economică".