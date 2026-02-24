Poate fi depășită etapa de uzură a războiului din Ucraina? Previziuni pentru evoluțiile de pe front în 2026

În ajunul comemorării a patru ani de la invazia rusă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Ucraina își va recâștiga întreg teritoriul pierdut. Totuși, luni de zile războiul a fost extrem de strâns, de-a lungul unui front de 1.200 km, progresele fiind încetinite de evoluția tacticii și a tehnologiei, se arată într-o analiză The Independent.

Eforturile diplomatice reflectă blocajul de pe câmpul de luptă. În timp ce a patra rundă de negocieri directe între Kiev și Moscova este așteptată să aibă loc săptămâna aceasta, ambele părți rămân ferme: Rusia continuă să insiste asupra cererilor teritoriale maximaliste, în timp ce Ucraina susține că nu va ceda provinciile sale estice țării agresoare.

În ciuda impasului general, Ucraina a înregistrat victorii simbolice în sud. În februarie, Kiev a anunțat că a recucerit 400 de kilometri pătrați de teritoriu, inclusiv opt așezări, în creștere față de cei 300 km² câștigați săptămâna trecută și contracarând câștigurile raportate de Rusia de 389 km² în ianuarie.

Experții avertizează însă că majoritatea acestor câștiguri se află în sud-est, departe de frontul estic, de importanță strategică. Emil Kastehelmi, analist militar și cofondator al grupului finlandez de informații open-source Black Bird, a apreciat pentru The Independent că niciuna dintre părți nu pare pregătită să depășească impasul în zonele cele mai contestate ale frontului.

Cum s-a schimbat linia frontului

„Linia frontului de astăzi nu mai este o linie coerentă, cu control clar,” a explicat Kastehelmi. „Dronelor au făcut pozițiile mai difuze, iar trupele sunt adesea intercalate în anumite zone.”

Războiul modern a „demecanizat” câmpul de luptă marcat anterior de înaintări pe vaste porțiuni, reducând eficiența tancurilor și forțând Rusia să se bazeze pe tacticile de uzură ale infanteriei. Loviturile cu drone reprezintă acum până la 80% din victimele ruse, față de mai puțin de 10% în 2022. În 2025, se estimează că Rusia a pierdut 80.000 de soldați pentru a cuceri doar puțin peste 4.800 km² – 0,8% din teritoriul Ucrainei.

Analiștii nu se așteaptă ca această situație să se schimbe pentru moment. Echipele mobile de vânătoare de drone au devenit rutină, iar o mare parte a războiului s-a transformat într-o „bătălie aeriană de negare reciprocă”, potrivit unui raport al Institutului Francez de Relații Internaționale publicat luna aceasta. Însă orice fel de avans depinde în continuare în mare măsură de infanterie.

Forțele ucrainene recunosc realitatea acestor provocări. Valentin Bohdanov, comandant de pluton de tancuri în Brigada 127 Mecanizată Grea din Harkov, a declarat pentru Reuters că dronele au făcut tancurile în mare parte inutile. Tancul său T-72, capturat de la forțele ruse, rămâne ascuns sub camuflaj lângă frontul acoperit de zăpadă din nord-est, funcționând practic ca artilerie statică. În aceste condiții, artileria cu rază lungă de acțiune ar putea fi un substitut cu adevărat eficient, spune el.

Poate vreo parte să depășească impasul?

Analiștii prevăd progrese lente în 2026. „Probabil că Rusia va continua să obțină câștiguri incrementale lună de lună,” estimează Kastehelmi, subliniind că strategia Moscovei este să se bazeze pe războiul de uzură pentru a slăbi forțele ucrainene. Ucraina se confruntă cu lipsa de personal și cu probleme de dezertare, însă chiar și în aceste condiții experții nu anticipează schimbări dramatice ale liniilor frontului în acest an.

„Anul trecut, rușii au reușit să avanseze cu aproximativ 400-500 km pătrați pe lună. Nu este foarte mult... Acest lucru arată că rușii nu au găsit încă o soluție pentru a contracara problemele actuale de pe câmpul de luptă.”

Dr. Jack Watling, cercetător senior pentru război terestru la Royal United Services Institute, a explicat că ucrainenii ar trebui să aplice lecțiile operațiunilor din sud pentru a efectua contraatacuri de succes pe frontul mai larg.

„În ultimul an, câștigurile Rusiei au fost posibile datorită letalității crescânde a atacurilor rusești și diminuării efectivelor militare ucrainene, ceea ce a permis Rusiei să se infiltreze în mod persistent și, astfel, să submineze pozițiile defensive ucrainene”, a afirmat el.

„Pe parcursul anului 2025, însă, unele dintre cele mai bune unități ale Ucrainei au găsit modalități de a desfășura operațiuni ofensive în condiții moderne. Acest lucru a permis contraatacuri de succes în Kupiansk și în sud. Întrebarea pentru Kiev este dacă tactica acestor unități poate fi exinsă pe scară largă de-a lungul frontulului.

Cât despre următoarele luni, „îmbunătățirea procesului de instruire al Ucrainei este cheia pentru consolidarea unităților de pe front, astfel încât Rusia să nu mai poată exploata tacticile de infiltrare atunci când vegetația va reveni primăvara,” a spus el.

Analistul militar Rob Lee, de la Foreign Policy Research Institute, a adăugat că, deși tancurile sunt în prezent marginalizate, progresele tehnologice viitoare ar putea restaura capacitatea de manevră și ar putea modifica din nou dinamica câmpului de luptă.

Presiuni economice și diplomatice

Capacitatea Rusiei de a menține presiunea militară este tot mai dependentă de economie. Creșterea economică a fost de doar 1% în 2025, iar deficitul bugetar este în creștere; în plus, Rusia se bazează tot mai mult pe trupele străine. În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți în menținerea unui front unit, nereușind să impună a 20-a rundă de sancțiuni înainte de a patra comemorare a războiului, în mare parte din cauza opoziției liderului ungar Viktor Orban.

Watling a subliniat că Rusia poate continua războiul pentru moment, dar rezervele de trupe în scădere și datoria în creștere o fac vulnerabilă la șocuri. „Întrebarea este dacă Europa este pregătită să exercite presiunea necesară,” a spus el.

Pe măsură ce conflictul intră în al cincilea an, Ucraina sărbătorește victorii locale, dar lupta mai amplă în teritoriile aprig disputate rămâne în incertitudine.