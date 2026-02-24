Jordan James Parke, cunoscut pentru obsesia sa de a semăna cu Kim Kardashian, a murit la 34 de ani, în urma unei proceduri cosmetice

Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de ucidere din culpă, în urma decesului lui Jordan James Parke, 34 de ani, cunoscut în Marea Britanie drept „British Lip King”, care ar fi suferit recent o procedură cosmetică, au anunțat autoritățile, citate de BBC.

Parke, influencer și vedetă a emisiunii „Botched”, a devenit cunoscut după ce a cheltuit peste 150.000 de dolari pe intervenții estetice pentru a semăna cu Kim Kardashian. El a apărut de-a lungul timpului în emisiuni televizate pentru a discuta despre operațiile și procedurile cosmetice la care a apelat și a fost criticat pentru activitatea sa în domeniul cosmeticii.

Potrivit Metropolitan Police din Londra, serviciul de ambulanță a fost alertat miercuri, 18 februarie, la ora 12:38 GMT, cu privire la un bărbat inconștient pe Lincoln Plaza, în zona Canary Wharf, estul Londrei.

„Ofițerii au ajuns împreună cu paramedicii și, din păcate, un bărbat de 34 de ani a fost declarat decedat la fața locului. Moartea sa este tratată momentan ca fiind inexplicabilă, iar o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor este în desfășurare. Ofițerii analizează informații care sugerează că victima ar fi fost supusă unei proceduri cosmetice înainte de deces”, se arată în comunicatul poliției.

Vineri, 20 februarie, un bărbat de 43 de ani și o femeie de 52 de ani au fost arestați sub suspiciunea de ucidere din culpă și ulterior au fost eliberați pe cauțiune, în așteptarea continuării anchetei. Cauza oficială a decesului nu a fost stabilită, autoritățile așteptând rezultatele autopsiei, care vor fi făcute „cât mai curând posibil”.

Jordan James Parke și-a câștigat notorietatea în 2014, după ce intervențiile estetice—peste 50 de filler-e pentru buze, filler pentru bărbie, botox și tatuaje pentru sprâncene—au ajuns în atenția presei. Ulterior, el a apărut într-un episod al emisiunii „Botched” de la E!, pentru a primi ajutor în privința fillerelor de buze care se scurgeau. „Vreau doar puțină definiție, dar ele au devenit din ce în ce mai mari. Orice atenție e bună atenție”, declara el atunci.

La momentul decesului, Parke era în așteptarea răspunsului pe cauțiune în legătură cu propria sa arestare anterioară. În 2024, el fusese reținut sub suspiciunea de ucidere din culpă după ce Alice Webb, o femeie de 33 de ani, murise în urma unui „Brazilian Butt Lift” nechirurgical (cunoscuta procedură BBL cu lichid) efectuat la clinica sa de înfrumusețare. Parke nu a fost niciodată pus oficial sub acuzare și susținea că este „complet calificat și asigurat pentru a efectua procedura”, conform Daily Mail.