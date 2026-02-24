Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”

Iranul a confirmat marți că mai mulți cetățeni au primit un mesaj text „suspect” în care se afirma că președintele Statelor Unite, Donald Trump, „este un om de acțiune” și li se solicita răbdare, într-o aparentă referire la un posibil atac american asupra Republicii Islamice, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Președintele Statelor Unite este un om de acțiune, așteptați”, spunea mesajul primit luni de mai mulți iranieni. Numărul de telefon folosit pentru transmiterea mesajului a fost blocat, iar poliția a deschis o anchetă specială, a declarat colonelul Javad Mokhtar-Rezaei, adjunct al șefului poliției cibernetice (FATA).

Colonelul a precizat că orice neglijență în respectarea cerințelor și ghidurilor de securitate, precum și orice acțiune care facilitează abuzul infrastructurilor de comunicații, va fi urmărită în colaborare cu autoritățile judiciare.

De asemenea, se investighează „cum s-a produs accesul neautorizat la sistemul de mesagerie și care au fost dimensiunile tehnice ale intruziunii”.

Mesajul a apărut într-un context de intensificare a desfășurării militare americane în Orientul Mijlociu, menită să pună presiune pe Iran pentru semnarea unui acord nuclear. Washingtonul a amenințat că va lansa un atac dacă un pact nu va fi încheiat.

Anterior, în timpul protestelor din Iran, care au avut loc în ianuarie și care cereau sfârșitul regimului, președintele Donald Trump avertizase că va ataca autoritățile iraniene dacă manifestanții vor fi uciși. Protestele au fost reprimate brutal, cu un bilanț oficial de 3.117 morți. Organizații de opoziție precum HRANA, cu sediul în SUA, estimează peste 7.000 de decese și aproximativ 53.000 de arestări, verificând alte 11.700 de cazuri.