search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Macron a acceptat demisia directoarei Muzeului Luvru

0
0
Publicat:

Laurence des Cars a demisionat din funcția de director al Muzeului Luvru din Paris, în timp ce instituția continuă să se confrunte cu consecințele unui jaf spectaculos comis în plină zi, în urma căruia au fost furate bijuterii ale coroanei de o valoare inestimabilă din cel mai vizitat muzeu din lume.

Imagini cu jaful în plină zi a făcut înconjurul lumii FOTO ARHIVĂ
Imagini cu jaful în plină zi a făcut înconjurul lumii FOTO ARHIVĂ

Des Cars, aflată sub presiune din cauza criticilor privind deficiențele grave de securitate, și-a înaintat demisia președintelui francez Emmanuel Macron. Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Palatul Élysée a confirmat că șeful statului a acceptat demisia.

Supranumit „Jaful secolului” în presă, acesta a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă pe 19 octombrie, când patru răufăcători au fost filmaţi în timp ce fură în câteva minute bijuteriile coroanei, folosind un simplu lift de marfă.

„Şeful statului a acceptat demisia, salutând un act de responsabilitate într-un moment când cel mai mare muzeu din lume are nevoie de calm şi de un nou impuls pentru a duce la bun sfârşit mari lucrări de securizare, de modernizare, precum şi proiectul 'Louvre - Nouvelle Renaissance”', a transmiis președinția franceză într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Macron, care a numit-o pe Laurence des Cars, un reputat istoric al artei, la şefia Luvru în 2021, „i-a mulţumit pentru munca depusă şi pentru angajamentul din ultimii ani” şi a anunţat că îi va încredinţa o misiune în domeniul cooperării marilor muzee din ţările G7.

Fostă directoare a muzeului d'Orsay, des Cars, în vârstă de 59 de ani, poziția sa a fost extrem de fragilizată în urma jafului de la Luvru din 19 octombrie, când opt bijuterii ale coroanei franceze au fost furate în plină zi, aducând în prim-plan importante breşe de securitate ale celui mai vizitat muzeu din lume.

„Stat în stat”

Sub tirul criticilor, Laurence des Cars şi-a apărat iniţial demersurile în fruntea muzeului, însă activitatea ei a fost destabilizată de audituri alarmante privind securitatea Luvrului, despre care ea a aflat abia după producerea jafului.

„Privind în urmă, ne dăm seama că existau în continuare fragilităţi structurale. Înţeleg că acest lucru ridică semne de întrebare”, a spus ea pe 1 decembrie într-un interviu pentru Le Parisien.

Totodată, poziţia ei a fost fragilizată de alte probleme care au lovit Luvrul după jaf, muzeul fiind constrâns să închidă o galerie din cauza clădirii degradate şi ajungând victima unei fraude cu bilete.

Acţiunile ei au fost de asemenea contestate de angajaţii care au declanşat grevă la mijlocul lunii decembrie prin care au denunţat condiţiile de muncă., cel mai important conflict social din istoria muzeului.

Pe 19 februarie, preşedintele unei comisii de anchetă parlamentară pe tema securităţii muzeelor a lansat un apel către guvernul francez să „preia controlul” asupra Muzeului Luvru, devenit „stat în stat” şi să remedieze „disfuncţionalităţile”.

„Este frapant este să constaţi că Luvrul a devenit un stat în stat. Conducerea Luvrului este azi defectuoasă”, a declarat deputatul Alexandre Portier.

Experții estimează că prejudiciul economic se ridică la aproximativ 88 de milioane de euro, însă valoarea istorică și patrimonială a pieselor furate este considerată inestimabilă.

În săptămâna jafului, des Cars a fost audiată de Comisia pentru Cultură a Senatului francez, care a întrebat-o cum a fost posibilă o asemenea breșă de securitate într-o instituție culturală de talie mondială.

În timpul audierii, ea a descris deficiențe structurale și de securitate vechi de ani de zile. De la preluarea mandatului în 2021, a spus ea, a avertizat în mod repetat oficialii guvernamentali cu privire la „starea de degradare! extremă a instituției. De asemenea, a recunoscut că personalul nu era înarmat și că sistemul extern de supraveghere video era „foarte inadecvat”, menționând în acest sens existența unor puncte oarbe pe fațadele muzeului, care ar fi putut facilita alegerea țintei de către hoți.

Probleme structurale

Pe lângă problemele de securitate, Luvrul se confruntă și cu dificultăți legate de supraaglomerare, pe fondul infrastructurii învechite.  În 2024, muzeul a primit 8,7 milioane de vizitatori, de peste două ori mai mult decât capacitatea pentru care a fost proiectat inițial.

Un memorandum scurs în presă, trimis anul trecut de des Cars către ministra Culturii, Rachida Dati, evidenția o serie de deficiențe structurale și operaționale. Ea descria vizita la Luvru drept „o adevărată probă fizică”, invocând lipsa spațiilor de odihnă, opțiuni insuficiente pentru mâncare și toalete, precum și semnalizare neadecvată.

Totodată, des Cars a tras un semnal de alarmă privind conservarea operelor de artă, avertizând că deteriorarea anumitor spații — agravată de supraaglomerare — a creat „condiții foarte precare”. Unele zone nu mai sunt etanșe, iar altele înregistrează variații semnificative de temperatură, punând în pericol conservarea exponatelor.

Un amplu program de modernizare

Guvernul francez a anunțat un amplu program de renovare, „Luvru – Noua Renaștere”, estimat să coste între 700 și 800 de milioane de euro pe parcursul a zece ani. Oficialii susțin că doar o mică parte din finanțare va proveni din fonduri publice.

Pentru a contribui acoperirea costurilor, prețul biletelor pentru vizitatorii din afara Uniunii Europene a fost majorat la 32 de euro — o creștere de 45% — măsură care ar urma să genereze aproximativ 20 de milioane de euro anual. După finalizarea lucrărilor, autoritățile estimează că muzeul va putea primi până la 12 milioane de vizitatori pe an.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea