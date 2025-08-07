Guvernul va folosi drone și imagini din satelit pentru a vâna proprietățile nedeclarate. Măsura va crește încasările din taxele pe proprietate. DOCUMENT

Guvernul trece la o nouă strategie pentru a-i depista pe cei care nu plătesc taxe pentru proprietăți: va folosi drone, imagini satelitare și fotogrametrie pentru a identifica clădiri construite fără autorizație sau nedeclarate în evidențele fiscale.

Guvernul va supraveghea din aer proprietățile nedeclarate pentru a crește încasările la buget

Guvernul pregătește o nouă metodă pentru a depista proprietățile care nu sunt înregistrate fiscal: folosirea dronelor și a imaginilor satelitare. În baza unui proiect legislativ, autoritățile locale vor putea inspecta din aer clădirile edificate cu sau fără autorizație de construire, dar care nu apar în evidențele fiscale, pentru a identifica sursele de venit necolectate de la contribuabili.

Conform documentului postat de profit.ro, pe lângă verificările clasice realizate pe teren de inspectori fiscali sau cei care se ocupă de disciplina în construcții, autoritățile vor putea folosi și aeronave fără pilot (drone), fotogrametrie sau imagini satelitare, pentru a supraveghea construcțiile din teritoriu.

Centrul Național de Cartografie va furniza informații Fiscului

Aceste metode vor fi completate cu informații solicitate de la Centrul Național de Cartografie. De asemenea, imaginile obținute pot fi utilizate ca probe pentru aplicarea sancțiunilor legale, dar și pentru impozitarea din oficiu a clădirilor identificate, conform Codului de procedură fiscală.

Oficialii susțin că folosirea dronelor nu încalcă dreptul la viață privată sau regimul juridic al proprietăților, deoarece activitatea se va desfășura cu avizul instituțiilor competente în protecția datelor și drepturilor fundamentale, inclusiv la nivel european.

Autoritățile mizează pe această măsură pentru a reduce evaziunea fiscală în domeniul imobiliar și pentru a crește încasările la bugetele locale, prin identificarea clădirilor nedeclarate sau construite ilegal.

Documentul poate fi consultat AICI.