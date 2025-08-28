search
Guvernul a aprobat scutirea de TVA pentru firmele românești mici în toată Uniunea Europeană

Guvernul a aprobat proiectul prin care firmele mici din România vor beneficia de scutire de TVA nu doar pe plan local, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene, dacă nu depășesc plafonul unional de 100.000 euro și cel aplicabil în țara respectivă. Măsura se aplică de la 1 septembrie.

Firmele mici din România vor beneficia de scutire de TVA în toate statele UE. Foto arhivă
Potrivit proiectului adoptat joi, întreprinderile mici, respectiv persoanele impozabile stabilite în România care înregistrează o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depăşeşte la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro şi operaţiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depăşeşte plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv. Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achiziţiilor, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Executivul arată că ”România transpune astfel în legislaţia naţională prevederile Directivei UE 2020/285 care reglementează posibilitatea întreprinderilor mici de a aplica regimul special de scutire şi în alte state membre decât cel în care sunt stabilite”.

Persoanele impozabile care au depăşit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depăşirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei. Dacă în luna august 2025 a fost depăşit şi plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 şi să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025”, spune Guvernul.

Persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Persoanele impozabile înfiinţate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aceste situaţii, se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA”, menţionează sursa citată.

De asemenea, se transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei europene în ceea ce priveşte cotele taxei pe valoarea adăugată care vizează, în principal, modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activităţile/evenimentele care presupun prezenţă virtuală/sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziţie printr-o altă modalitate virtuală, pentru a se asigura impozitarea în statul membru de consum.

Astfel, serviciile prestate unui client prin mijloace electronice sunt impozabile în locul în care clientul este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

Economie

