Acord provizoriu pentru Mercosur. Mai multe state s-au opus

Statele membre UE și-au exprimat vineri acordul provizoriu pentru Mercosur, în ciuda opoziției unor state, deschizând calea pentru semnarea oficială a acestuia de către blocul comunitar în Paraguay, potrivit unor surse din UE, confirmate și de purtătorul de cuvânt al Guvernului României.

Statele membre ale UE au dat vineri sprijin provizoriu acordului de liber schimb UE-Mercosur printr-un vot cu majoritate calificată, deschizând calea pentru semnarea oficială a acestuia de către blocul comunitar în Paraguay, potrivit unor surse din UE, citate de presa internațională.

Pactul este semnat cu blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. Comisia Europeană l-a descris ca fiind cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de UE.

Acordul necesită încă aprobarea Parlamentului European înainte de a intra în vigoare

Ambasadorii statelor UE au luat vineri decizia preliminară de a aproba un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, potrivit a trei diplomați citați de Reuters.

„România a votat în favoarea acordului Mercosur, dupa ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale”, a anunțat biroul purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Potrivit surselor Politico, Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Toate celelalte state au votat pentru semnarea acordului, potrivit Politico.

Capitalele Uniunii Europene au termen până la ora 17:00, ora Bruxelles-ului, pentru a-și confirma voturile în scris, au declarat diplomații.

Este cel mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de blocul comunitar, la peste 25 de ani de la începerea negocierilor și după luni de dispute pentru a obține sprijinul statelor membre cheie.

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, și țări precum Germania și Spania susțin că acesta este un element vital al eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile comerciale cauzate de taxele vamale americane și de a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale esențiale.

Opozanții, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.

Ministrul Agriculturii din România și-a exprimat și el în câteva rânduri o poziție reticentă, spunând, chiar vineri, că a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români.