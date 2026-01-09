„Nu suntem de vânzare”. Liderul celui mai mare sindicat din Groenlanda respinge ideea anexării

Groenlanda „nu va fi anexată”, a declarat liderul de lungă durată al celui mai mare sindicat din teritoriu, respingând afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora statutul actual al regiunii arctice ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

Într-un interviu acordat The Guardian, Jess Berthelsen, președintele SIK – confederația națională a sindicatelor din Groenlanda – a spus că locuitorii teritoriului nu recunosc acuzațiile președintelui american, potrivit cărora nave rusești și chineze ar fi „împrăștiate” în apele groenlandeze.

„Nu vedem acest lucru, nu îl recunoaștem și nu îl putem înțelege”, a declarat el.

Administrația Trump și-a reînnoit în ultimele zile amenințările privind preluarea Groenlandei și a susținut că oficialii ar lua chiar în calcul folosirea forței militare, pe fondul unui raid din Venezuela care a dus la arestarea și îndepărtarea de la putere a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, a susținut Trump într-un schimb de replici cu jurnaliștii, la bordul avionului Air Force One. „În acest moment, Groenlanda este plină de nave rusești și chineze, peste tot.”

Berthelsen, care conduce SIK de peste 30 de ani, a contestat ferm această afirmație. Sindicatul reprezintă mii de angajați, de la funcționari publici la electricieni, mecanici și pescari.

„În Groenlanda, este greu de înțeles pretențiile pe care le formulează Trump”, a spus el. „Afirmațiile lui despre apele noastre, cum că ar fi pline de nave rusești și chineze, nu le vedem deloc. Nu putem recunoaște această ipoteză. Marina daneză patrulează în apele Groenlandei, iar marile noastre traulere sunt, de asemenea, peste tot. Dacă ar fi fost adevărat, ni s-ar fi spus deja. Dar nu există așa ceva. Așa că despre ce vorbește?”

Liderii europeni au încercat, în ultimele zile, să își arate sprijinul față de Groenlanda și Danemarca. „Este exclusiv de competența Danemarcei și a Groenlandei să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda”, au declarat premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, într-o rară poziție comună europeană de critică la adresa Casei Albe.

Declarația a venit după ce Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al lui Trump pentru politici publice, a afirmat într-un interviu CNN că „nimeni” nu va „lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

Berthelsen a subliniat că Groenlanda este o parte semiautonomă a Regatului Danemarcei, cu autoguvernare. El a spus că SIK se concentrează pe încheierea de acorduri cu guvernul Groenlandei și cu angajatorii privați pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi – și, pe termen lung, pe parcursul către independență ca stat.

Potrivit unui sondaj realizat în 2025, aproximativ 84% dintre groenlandezi susțin independența, în timp ce doar 6% ar sprijini o preluare de către SUA. Teritoriul are o populație de aproximativ 57.000 de locuitori.

„Groenlanda este o parte autonomă a Regatului Danemarcei, avem autoguvernare și acorduri cu guvernul danez”, a declarat Berthelsen. „Așa funcționează lucrurile. Dacă acest lucru se va schimba, noi vom lua inițiativa pentru schimbare. Este pur și simplu greu de conceput că acesta este climatul în care ne aflăm în prezent.”

Companiile americane, la fel ca orice alte firme din lume, pot deja să aplice pentru a face afaceri în Groenlanda, a adăugat el. SIK are acorduri cu statul danez și cu companii private, care stabilesc salariile și condițiile de muncă.

Cooperarea dintre Groenlanda și SUA este subminată de amenințările constante ale guvernului american la adresa autonomiei Groenlandei, inclusiv de amenințarea unei intervenții militare, a argumentat Berthelsen.

„Nu suntem de vânzare și nu vom fi anexați”, a spus el. „Ne vom decide singuri viitorul și vom continua să colaborăm cu Danemarca și Statele Unite. Întotdeauna am considerat Statele Unite drept aliatul nostru. Așa a fost timp de mulți ani. Nu este deloc confortabil să primești amenințări de la un prieten de-o viață, de la un aliat de-o viață. Cooperarea nu poate exista atunci când primim constant astfel de amenințări. Cum putem coopera când suntem amenințați permanent cu intervenția militară? Nimeni nu face asta prietenilor săi sau partenerilor cu care colaborează.”