Video Stanciu, batjocorit pe bandă rulantă. Un adversar i-a „săpat groapa”, iar fanii îl trimit pe Marte

Marginalizat la națională de selecționerul Mircea Lucescu, fotbalistul român Nicolae Stanciu, 32 de ani, are zile grele și la echipa de club. Mijlocașul putea deveni erou pentru Genoa, dacă transforma aseară penalty-ul acordat în prelungirile partidei cu AC Milan (scor final 1-1). Egalată în prelungiri, echipa lui putea pleca de la Milano cu toate punctele, dacă românul marca. A executat însă mult peste poartă lovitura de la 11 metri.

Pe rețelele sociale au apărut imagini, de dinaintea penalty-ului tras de Stanciu, cu jucătorul gazdelor, Strahinja Pavlovic, în rol principal. Era minutul 99 al meciului. Pavlovic, profitând de interminabilele proteste ale colegilor, a ieșit din cadru și s-a dus la punctul cu var.

A făcut acolo o gaură în teren, tasând zona de patru ori cu piciorul stâng și de două ori cu dreptul, ca să fie sigur că mingea nu va sta cum trebuie, iar execuția va fi una ratată. Așa s-a și întâmplat, balonul zburând din piciorul lui Stanciu mult peste transversală.

Momentul le-a adus aminte italienilor de o mișcare asemănătoare făcută de un alt fotbalist, Ricky Maspero, înainte ca chilianul Marcelo Salas să execute un penalty, la un derby jucat la Torino, în 2001.

Maspero și-a înfipt discret piciorul peste punctul de penalty de unde Salas trebuia să execute, iar mingea a fost trimisă sus. Strahinja Pavlovic a făcut același lucru împotriva lui Genoa, obținând un rezultat identic.

Spre deosebire de Maspero, care s-a mișcat pe vârfuri, fundașul sârb a acționat muncitorește (ulterior a primit cartonaș galben pentru un gest recalcitrant). Maspero a numit ulterior inițiativa sa drept o „lovitură de geniu”. Se așteaptă reacția lui Pavlovic.

Sabotat de un adversar, Stanciu este ironizat pe rețelele sociale. „Stanciu a decis să trimită mingea pe planeta Marte înaintea Space X-ului lui Elon Musk”, scrie un fan.

Viitorul lui Stanciu la Genoa pare pecetluit. Mai mult rezervă la Genoa (aseară a intrat de pe bancă, pe final), căreia i-a „mâncat” două puncte la Milano, pare tentat de o revenire în campionatul din China. Românul și-a cerut public scuze pentru ratarea penalty-ului. Pentru o formație nevoiașă precum Genoa, cele două puncte ar fi fost de aur.