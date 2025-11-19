Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Lukoil încearcă să înstrăineze rapid toate activele sale din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare. Compania își dorește o singură tranzacție pentru întreg portofoliul, însă această abordare îngreunează negocierile, deoarece potențialii cumpărători sunt interesați doar de anumite părți din afacere.

Bloomberg notează că o soluție discutată ar putea fi un proces în două etape: un cumpărător — posibil o companie financiară — să preia întregul pachet, urmând ca activele să fie revândute ulterior, separat, către investitori interesați de anumite zone sau proiecte.

Printre companiile care analizează active individuale se numără Exxon şi Chevron, interesate în special de participația Lukoil în zăcământul West Qurna-2 din Irak, au precizat sursele citate. Un alt potențial cumpărător este Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), care ar examina mai multe opțiuni, însă atenția sa se concentrează pe operațiunile de gaze ale Lukoil din Uzbekistan.

Decizia Lukoil de a căuta urgent un cumpărător a venit după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei la sfârșitul lunii octombrie. Inițial, Lukoil ajunsese la un acord cu traderul Gunvor — firmă fondată de Torbjörn Törnqvist şi de omul de afaceri Ghenadi Timcenko, apropiat de președintele Vladimir Putin. Tranzacția a fost însă blocată: Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că Gunvor „nu va obține niciodată o licență pentru a opera sau pentru a genera profit”, iar compania a retras oferta.

Termenul limită pentru finalizarea tranzacțiilor după impunerea sancțiunilor fusese stabilit pentru 21 noiembrie. Lukoil a solicitat o prelungire şi a obținut-o până la 13 decembrie. În această perioadă au apărut și alți posibili cumpărători. Reuters a menționat compania de investiții Carlyle și din nou Chevron, iar Bloomberg confirmă interesul Carlyle pentru anumite active.

Rămâne neclar dacă Lukoil va reuși să vândă portofoliul într-o singură tranșă sau dacă va fi forțată să accepte un proces fragmentat, în funcție de presiunea sancțiunilor și de disponibilitatea cumpărătorilor internaționali.