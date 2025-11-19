search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul

0
0
Publicat:

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Lukoil încearcă să înstrăineze rapid toate activele sale din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare. Compania își dorește o singură tranzacție pentru întreg portofoliul, însă această abordare îngreunează negocierile, deoarece potențialii cumpărători sunt interesați doar de anumite părți din afacere.

lukoil scris in ruseste jpg

Bloomberg notează că o soluție discutată ar putea fi un proces în două etape: un cumpărător — posibil o companie financiară — să preia întregul pachet, urmând ca activele să fie revândute ulterior, separat, către investitori interesați de anumite zone sau proiecte.

Printre companiile care analizează active individuale se numără Exxon şi Chevron, interesate în special de participația Lukoil în zăcământul West Qurna-2 din Irak, au precizat sursele citate. Un alt potențial cumpărător este Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), care ar examina mai multe opțiuni, însă atenția sa se concentrează pe operațiunile de gaze ale Lukoil din Uzbekistan.

Decizia Lukoil de a căuta urgent un cumpărător a venit după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiei la sfârșitul lunii octombrie. Inițial, Lukoil ajunsese la un acord cu traderul Gunvor — firmă fondată de Torbjörn Törnqvist şi de omul de afaceri Ghenadi Timcenko, apropiat de președintele Vladimir Putin. Tranzacția a fost însă blocată: Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că Gunvor „nu va obține niciodată o licență pentru a opera sau pentru a genera profit”, iar compania a retras oferta.

Termenul limită pentru finalizarea tranzacțiilor după impunerea sancțiunilor fusese stabilit pentru 21 noiembrie. Lukoil a solicitat o prelungire şi a obținut-o până la 13 decembrie. În această perioadă au apărut și alți posibili cumpărători. Reuters a menționat compania de investiții Carlyle și din nou Chevron, iar Bloomberg confirmă interesul Carlyle pentru anumite active.

Rămâne neclar dacă Lukoil va reuși să vândă portofoliul într-o singură tranșă sau dacă va fi forțată să accepte un proces fragmentat, în funcție de presiunea sancțiunilor și de disponibilitatea cumpărătorilor internaționali.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
digi24.ro
image
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
gandul.ro
image
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
mediafax.ro
image
Cine este fiica doctoriței Flavia Groșan. Ce nume surprinzător poartă și în ce domeniu a dat lovitura
fanatik.ro
image
Cât a ajuns să coste un singur cartof la Târgul de Crăciun Sibiu 2025? Din supermarket îți cumperi peste 20 de kilograme!
libertatea.ro
image
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
digi24.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Neașteptat! Cum a apărut în văzul tuturor singurul fiu rămas în viață al soților Elena și Nicolae Ceaușescu, la 77 de ani
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Noul proiect pentru pensiile magistraților: 70% din salariu, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani în 2041
antena3.ro
image
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
observatornews.ro
image
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Nu ar fi avut nicio șansă să scape
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât plătești la facturi cu un apartament în clasa energetică B: comparație între A, B și C
playtech.ro
image
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Incredibil care au fost ultimele cuvinte ale Flaviei Groșan! Medicul antivaccinist pare să-și fi prevestit sfârșitul: „Să nu regreți nimic”
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Burse noiembrie 2025. Când va fi livrată prima tranșă pentru elevi. Scad cuantumurile în două situații
mediaflux.ro
image
Scandal! Senatorii au aprobat noile amendamente la Legea Sportului, dar coaliția PSD-PNL-AUR, în frunte cu Elisabeta Lipă, se opune: „Să fie și funcționarii premiați, nu doar sportivii”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
HALUCINANT! ”Sarah Ferguson făcea sex cu iubitul ei în biroul lui Andrew, după ce acesta mergea la culcare”

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?